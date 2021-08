Shiva e Mariasole Pollio stanno insieme: il gossip

Mariasole Pollio ed il rapper Shiva sono tornati a far parlare ed infiammare il gossip di questa calda estate italiana. I rumors più insistenti che circolano nelle ultime ore sul rapper e sull’influencer darebbero per certa una loro love story.

Ma sarà proprio così? I fan e gli utenti social più attenti non hanno potuto non notare alcuni dettagli che riguardano i due beniamini. Sono stati passati in rassegna i loro movimenti social che avrebbero svelato qualche retroscena in più, come ad esempio la cena insieme.

Si, stando sempre alle indiscrezioni che circolano in rete, si apprende che la presentatrice 18enne ed il cantante sarebbero stati avvistati in un noto ristorante nei pressi del Duomo di Milano. Un momento che è stato ripreso, seppur con tutta la discrezione possibile, in alcune Instagram Stories.

Shiva ha pubblicato uno scatto in cui lo si vede mano nella mano con una ragazza. L’inquadratura era zoomata però solo sulle mani. I più attenti osservatori hanno riconosciuto in quella, la mano della Pollio. Sull’anulare della ragazza si vede infatti un anello, molto simile a quello che tiene al dito anche Mariasole.

Dagli scatti condivisi, poi, in tanti scommettono che il locale sia proprio lo stesso. Sempre in quel contesto la co-conduttrice di Battiti Live ha in mano un calice di vino, presente anch’esso sul tavolo ripreso da Shiva. Sono tanti quindi gli indizi che proverebbero che i due ormai sono diventati una coppia.

Ma non è finita qui. Inseguendo sempre i rumors sulla coppia, si apprende che Shiva e Mariasole avrebbero passato la scorsa serata insieme a Lugano. Il rapper ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan, pubblicando uno scatto dove lo si vede abbracciato ad una ragazza dai capelli lunghi.

La scena però è stata ripresa di spalle, quindi non è stato possibile vedere il volto della fortunata. Anche in questo caso in tanti ravvisano che quei capelli lunghi e castani siano proprio quelli di Mariasole. Ma la domanda che i fan si pongono è per quale motivo e cosa aspettano Shiva e la Pollio ad uscire allo scoperto?