Giulia Salemi e Shiva stanno insieme? In un video la verità sulla relazione

I pettegolezzi sulla vita privata di Giulia Salemi sono sempre stati tanti dopo la fine della relazione con Francesco Monte, come sapete conosciuto durante il Grande Fratello Vip 3 dopo che lui si era lasciato con Cecilia Rodriguez. Non sappiamo in che rapporti siano rimasti i due ma è sicuro che ben presto ne sapremo di più perché Francesco dovrebbe esordire col suo primo libro e proprio in queste pagine dovrebbe parlare della sua storia con l’ex gieffina e delle diverse relazioni del suo passato televisivo. Oggi però Giulia è chiacchieratissima non per Monte ma per alcune voci su una sua presunta storia con Shiva, rapper di una certa fama con cui è stata avvistata più volte.

Giulia Salemi e il rapper Shiva stanno insieme? Su Instagram la smentita con Parpiglia

Verità o puro gossip? Cosa c’è davvero tra Shiva e Giulia? I due stanno insieme davvero oppure è solo un’invenzione del web (che, diciamolo, il più delle volte comunque indovina almeno in parte)? La risposta è arrivata da un video che ha pubblicato Gabriele Parpiglia tra le proprie storie: il giornalista era in macchina con la Salemi e ne ha approfittato per rispondere a tutti coloro che gli chiedevano informazioni proprio sui pettegolezzi di questi giorni; a domanda diretta Giulia ha risposto con un ‘no’ secco che magari potrebbe non aver convinto qualcuno ma che al momento è l’unica dichiarazione che abbiamo da parte dell’ex gieffina.

Giulia Salemi e Shiva, gossip smentito: l’ex gieffina è ancora single

A far parlare il web erano stati soprattutto alcuni incontri tra Giulia e Shiva ma è chiaro, a meno che la Salemi non abbia voluto tutelare in parte la sua privacy dicendo una bugia bianca, che il gossip sia stato ingigantito. Giulia è ancora single dunque, e anche se “agli uomini preferisce il cioccolato” – visto che abbiamo esordito parlando del libro di Monte citiamo anche il suo – siamo sicuri che non disdegnerebbe un bel principe azzurro. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo sebbene la situazione sia già chiara così.