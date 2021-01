Shawn Mendes e Camila Cabello presto sposi: il gossip

È virale l’indiscrezione secondo cui il duo del brano Señorita Shawn Mendes e Camila Cabello sarebbero pronti per compiere il grande passo. Secondo alcune fonti vicine alla coppia i cantanti in questione potrebbero presto dare l’annuncio delle loro nozze.

Il gossip su di loro ormai è diventato virale sui social. L’indiscrezione ha iniziato a circolare nella sera del 19 gennaio 2021 ed è stata riportata anche da fonti autorevoli come il Corriere della Sera. A questo proposito, la questione lascia molti a bocca aperta. All’inizio della loro storia d’amore, quando erano usciti allo scoperto Shawn Mendes e l’ex star star delle Fifth Armony Camila Cabello erano stati fortemente criticati. Molti infatti non credevano nel loro legame. Al tempo tanti avevano sostenuto che love story era solo frutto di un’idea decisa a tavolino e che quindi tra loro non ci fosse un reale sentimento che li tenesse uniti.

I più increduli però ad oggi dovranno ricredersi. Da questo punto di vista è innegabile che il rapporto tra i due sia reale. Shawn e Camila condividono la loro vita insieme da quasi due anni e dai loro profili social, anche se non pubblicano tantissimo sulla loro vita privata, sembra proprio che ci sia una certa affinità. Non sarebbe dunque per niente strano se il duo del brano Señorita avesse deciso di consacrare la loro unione sotto il sacro vincolo del matrimonio. A tal proposito la stessa Camila Cabello in uno scatto pubblicato su Instagram sotto Natale aveva recentemente dimostrato tutta la sua gratitudine nell’avere al suo fianco un ragazzo come Mendes.

I due in ogni caso sono abbastanza giovani, poco più che vent’enni. Shawn ha 22 anni mentre la Cabello ne ha uno in più ovvero 23. Se anche volessero compiere il passo più importante della loro vita, quello del matrimonio, sarebbero dei coniugi giovanissimi.

Shawn e Camila si sono incontrati nel 2014 durante il tour di Austin Mahone. Tuttavia, i primi veri rumors su una relazione d’amore tra loro due sono usciti nel corso del giugno 2019, in seguito alla loro collaborazione di successo Señorita. Da lì Mendes e la Cabello hanno iniziato una vorticosa storia d’amore che non è stata mai nascosta neanche sul palco.

Sembra che i due cantanti hanno anche passato il lockdown insieme durante la pandemia Covid-19. Non solo, hanno anche preso assieme un cane di nome Tarzan. Ora si aspetta una conferma sul presunto matrimonio tra i due.