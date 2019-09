Shawn Mendes e Camila Cabello stanno davvero insieme? La verità sui genitori

Camila Cabello e Shawn Mendes stanno insieme per pubblicità? Il cantante interviene sul gossip

Quanti si saranno chiesti in questo periodo se Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme solo per fare pubblicità al singolo Señorita! E quanti avranno messo in discussione questa relazione perché convinti che i due cantanti volessero soltanto scatenare pettegolezzi di qualsiasi genere sul proprio conto! Pochi? Tanti? Chissà; fatto sta che più di qualche sospetto si è diffuso in rete, e se è stato lo stesso Shawn a intervenire sul gossip forse qualche voce di corridoio è arrivata anche a lui. Hollywood Life riporta, per la precisione, un’intervista che il cantante ha rilasciato a TMZ in cui spiega che la sua storia con Camila Cabello “non è una trovata pubblicitaria”.

L’incontro di Shawn Mendes con i genitori di Camila Cabello

L’incontro col giornalista è avvenuto mercoledì a Los Angeles, e da uno scambio di battute si è anche scoperto che Mendes conosce bene i genitori della Cabello e che ci va d’accordissimo; con la famiglia di mezzo ormai è difficile credere di conseguenza ai tanti pettegolezzi che si sono inseguiti in questi giorni. Shawn non ha voluto rispondere a tutte le domande del giornalista che ha voluto sapere ad esempio se i due continuassero a dirsi “ti amo”; il cantante è stato molto evasivo ma non ha mai negato il suo coinvolgimento per la sua Camila.

Shawn Mendes e Camila Cabello avvistati, i due cantanti in maschera

D’altra parte i due sono sempre insieme: l’ultima volta sono stati visti in un negozio di articoli da regalo in California e indossavano due maschere, l’una da bambino spaventoso l’altra da unicorno; proprio in questa giornata il giornalista ha raggiunto Mendes che fortunatamente per tutti i curiosoni non si è sottratto. Curiosoni che comunque hanno delle buone ragioni per pretendere che i due facciano chiarezza perché si parla di un presunto avvicinamento sin dal lontano 2015, quando Mendes era ancora minorenne e quando forse i due erano ancora amici ma vicini a fare il grande passo. Difatti la conferma della relazione è avvenuta solo di recente, quando i due hanno fatto parlare di sé anche per un bacio passionale che nessuno si aspettava.

Camila Cabello e Shawn Mendes: una coppia chiacchieratissima

Cosa succederà adesso tra Shawn Mendes e Camila Cabello? L’amore continuerà ad andare a gonfie vele oppure l’attenzione mediatica metterà a dura prova il loro rapporto? Difficile dirlo; di sicuro i due cantanti si piacciono perché è da anni che si frequentano e se non fossero stati davvero presi l’uno dall’altra il rapporto che hanno costruito sarebbe già stato indebolito dai tanti pettegolezzi diffusisi a macchia d’olio nel Web e non solo.