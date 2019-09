Shawn Mendes e Camila sorprendono: il bacio passionale diventa virale

Shawn Mendes e Camila Cabello rispondono alle critiche con un bacio passionale

Shawn Mendes e Camila Cabello tornano a far parlare di loro con un video che è già diventato virale. Qualche ora fa i due hanno condiviso su Instagram un filmato che tutti noi stavamo aspettando da tempo. Orma da diversi mesi non si parla d’altro che della relazione nata tra i due cantanti di Señorita. Sono stati più volte paparazzati mentre si scambiavano baci in piscina e nei locali. Nessun bacio passionale pubblico tra Shawn e Camila, almeno fino ad ora. La coppia sceglie di sorprendere tutti i fan, ma anche di rispondere alle critiche. Su Twitter sono diversi i commenti negativi riguardanti il modo in cui si baciano. Gli haters li hanno, infatti, criticati per non essersi mai scambiati in pubblico un vero e proprio bacio da fidanzati. Ora entrambi scelgono di dare finalmente al loro pubblico ciò che cercavano da tempo. Prima di baciarsi, Shawn e Camila iniziano il video parlando dei commenti negativi che li hanno visti protagonisti sui social. Un gesto il loro che è stato apprezzato non poco dai fan, tanto che il video è ormai diventato virale.

Shawn Mendes e Camila Cabello zittiscono gli haters: il bacio che tutti stavano aspettando

“Abbiamo visto su Twitter che avete da ridire sul modo in cui ci baciamo perché vi sembra strano” afferma Shawn prima di baciarsi in modo passionale con Camila. I due puntano la cosa anche sul ridere, lasciandosi completamente andare. La Cabello sembra essere rimasta ferita dai commenti negativi letti sui social e, proprio per tale motivo, hanno deciso entrambi di filmare questo momento. Divertiti, i due innamorati esagerano con questo bacio, che non può non zittire finalmente gli haters. Sono tanti coloro che hanno, sin da subito, sostenuto questa storia d’amore. Ma vi sono molti altri che hanno spesso accusato Shawn e Camila di aver costruito il tutto per effettuare una strategia di marketing.

Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme: dopo i rumors la coppia esce allo scoperto

“Vogliamo farvi vedere come ci baciamo veramente”, annunciano i due prima di iniziare a baciarsi appassionatamente e in modo abbastanza esagerato. Solo qualche settimana fa arrivava la conferma da parte del cantante, dopo essere stato più volte paparazzato in compagnia della Cabello e dopo aver trascorso il suo compleanno proprio con quest’ultima. Questo video rappresenta, dunque, l’ennesima conferma di questa storia d’amore così chiacchierata.