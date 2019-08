Shawn Mendes festeggia il compleanno con Camila Cabello a New York

Shawn Mendes e Camila Cabello: il cantante festeggia il suo compleanno a New York

Sembra non ci sia alcun dubbio: Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme. L’ultima conferma arriva da una fonte della rivesta E! News, che ha rivelato di averli visti passeggiare insieme, mano nella mano. Ciò sarebbe accaduto il giorno precedente al compleanno del cantante, che ha festeggiato proprio insieme a Camila. Ormai da qualche mese, entrambi sono al centro del gossip. Stanno facendo molto discutere, visto che i fan cercano continuamente le prove che possano confermare la loro love story. Nessuno dei due ha ancora confermato di essere una coppia, ma ci sono molti dettagli che vanno a fare da conferma. In particolare, stiamo parlando dell’ultimo bacio a Miami. Shawn e Camila sono stati, infatti, beccati in teneri atteggiamenti al mare, ma non solo. Sono diversi i momenti che i fotografi sono riusciti a immortalare in questi mesi, grazie ai quali i fan non possono avere alcun dubbio. I due appaiono pubblicamente complici e molto uniti, sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale. Ed ecco che ora arriva una notizia che non potrà non far piacere ai fan.

Shawn Mendes e Camila Cabello insieme a New York: il cantante festeggia il compleanno insieme alla sua dolce metà

I fan possono ormai dire per certo che Shawn e Camila stanno insieme. Ieri, 8 agosto, il cantante ha compiuto 21 anni e ha trascorso la giornata proprio in compagnia della Cabello. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati nella mattinata di ieri a New York nel bistro Jack’s Wife Freda. La coppia pare stesse facendo colazione insieme. Si tratta di un’altra grande conferma. Già il giorno precedente, una fonte ha dichiarato alla rivista E! News di averli beccati mentre passeggiavano a New York mano nella mano. I due sarebbero apparsi molto uniti e divertiti, tra chiacchiere e risate. Non ci sarebbero più dubbi, dunque, su questa love story che sta facendo sognare moltissimi fan.

Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme? Non ci sono più dubbi

Shawn ha trascorso il suo compleanno proprio in compagnia di Camila. Mentre lui si trova impegnato con il suo tour, sembra che la Cabello non voglia assolutamente separarsi da lui. Infatti, la giovane cantante lo starebbe seguendo città dopo città, nelle quali tiene i concerti. Grandi notizie, quindi, per i fan che sperano di ricevere presto una conferma da parte dei due diretti interessati.