Shawn Mendes e Camila Cabello, ladri in casa: la fuga e l’auto rubata

Shawn Mendes e Camila Cabello nel loro appartamento hanno vissuto momenti di grande preoccupazione. I ladri sono entrati nel loro appartamento, secondo quanto si legge su TMZ. Durante il fine settimana, pare che la casa della coppia sia stata scassinata da alcuni malviventi. Sembra che i ladri abbiano addirittura rubato l’auto del cantautore canadese. Fonti delle forze dell’ordine fanno sapere al portale che la coppia si trovava nella casa di Los Angeles. I malviventi avrebbero poi fatto irruzione attraverso una finestra. Stando a tali informazioni, i criminali sarebbero poi usciti di corsa nel momento in cui si sarebbero resi conto che Shawn e Camila erano dentro casa. Prima, però, sarebbero riusciti a portare via con lo le chiavi dell’auto di Mendes, il SUV Mercedes G-Wagon.

Non appena si sono resi conto del pericolo, i due cantanti avrebbero immediatamente chiamato la polizia, che a sua volta si sarebbe precipitata nel loro appartamento. Ma ormai era troppo tardi: i ladri pare fossero già fuggiti con l’auto del cantante di Stitches. Sembra che finora non ci siano stati degli arresti. La polizia di Los Angeles starebbe ancora indagando, cercando i ladri. Un momento davvero preoccupante per Shawn e Camila.Pare che non ci sia stato alcun contatto tra la coppia e i ladri.

Shawn Mendes e Camila Cabello inseparabili da due anni

I due cantanti sono inseparabili ormai da quasi due anni. Hanno trascorso la scorsa quarantena insieme e ora si ritrovano vittime di un furto, insieme. All’inizio di quest’anno, è spuntata fuori un’indiscrezione secondo cui sarebbero pronti al matrimonio. Alcune fonti vicine al duo del brano di successo Señorita si sono dette convinte del fatto che Shawn e Camila starebbero pensando di compiere il grande passo.

Inizialmente questa storia d’amore è stata colpita da varie accuse. Infatti, molti non credevano che la loro fosse una relazione fondata su un sentimento reale. Si pensava che avessero messo su una finta love story per attirare l’attenzione. Ma oggi tutti loro dovranno ricredersi, in quanto sembra proprio il rapporto tra i due sia vero. Appaiono sempre molto complici e i fan che sostengono questa storia d’amore diventano sempre più numerosi.

Lo scorso 3 marzo, l’artista canadese dedicava un romantico messaggio alla sua Camila, per farle gli auguri di buon compleanno. “Ti amo ogni giorno di più mi vida”, scriveva il cantautore sul suo profilo ufficiale di Instagram.