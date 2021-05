Sharon Stone da Fabio Fazio: “Ho fatto fumare erba a mia madre”

Ennesimo colpaccio di Fabio Fazio. Dopo Barack Obama e Pelé il conduttore di Rai Tre ha intervistato a Che tempo che fa una diva di Hollywood: Sharon Stone. La 63enne è intervenuta nella trasmissione di Rai Tre in collegamento e ha spifferato alcuni aneddoti della sua vita privata, come quella volta che ha fatto fumare erba alla madre.

Un aneddoto che ha stupito tutti, a partire dal padrone di casa Fabio Fazio. Sharon ha ammesso che lei e i suoi fratelli, quando erano molto giovani, erano soliti fumare marijuana. La madre non è mai stata contraria a questa pratica e una volta ha addirittura chiesto ai suoi ragazzi di provare. Quel giorno, però, un prete stava per far visita a casa Stone…

A Che tempo che fa l’attrice ha così ricordato quell’episodio:

“Era curiosa del fatto che noi fratelli fumassimo erba e ci ha detto: ok, dovete spiegarmi perché. Allora le abbiamo detto, siediti che te lo spieghiamo. Ma un prete stava arrivando a casa nostra e allora si è messa a spruzzare il disinfettante, ha cominciato a correre per casa spruzzandolo anche a noi dicendo che dovevamo sembrare normali. Io ho cercato di spiegare a mia mamma che Dio ti vede ovunque sei, non ti puoi nascondere”

Nel corso dell’intervista a Che tempo che fa Sharon Stone ha poi ricordato il grande successo di Basic Instict, il film che le ha inevitabilmente cambiato la carriera. La prima pellicola importante per l’attrice, che ha debuttato nel mondo della recitazione negli Anni Ottanta, in un film di Woody Allen. Ma è stato il ruolo di Catherine Tramell a regalarle la popolarità a livello internazionale.

Sharon Stone ha spiegato a Fabio Fazio che grazie a quel film le persone hanno iniziato a trattarla in modo diverso mentre lei è sempre rimasta se stessa nonostante il grande successo. Impossibile poi non parlare dell’amore di Sharon per l’Italia. La Stone ha confidato di amare molto il nostro paese e in particolar modo Papa Francesco.

Sharon Stone ha avuto l’onore di conoscere personalmente il Santo Padre per via di una raccolta fondi per il Sudan. L’interprete ha lavorato, sempre per beneficenza, pure al fianco di Andrea Bocelli. Per questo Sharon non ha esitato a definire gli italiani un popolo di generosi e benefattori, sempre pronti ad aiutare il prossimo. Una caratteristica che la Stone apprezza molto, tanto da recarsi in Italia tutte le volte che può.

Sharon Stone è stata sposata due volte e ha adottato tre bambini. Qualche anno fa ha avuto anche un fidanzato italiano: l’immobiliarista Angelo Boffa.