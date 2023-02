Sharon Stone, altro dramma: morto il fratello, l’annuncio doloroso

Si è spento a soli 57 anni il fratello di Sharon Stone, Patrick Joseph. “Rip, Rest in Peace”, ha scritto l’attrice statunitense su Instagram condividendo una foto con lui. Da quanto riportato dal sito “TMZ”, il fratello minore della diva del cinema è morto domenica scorsa in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca. Non si sa ancora se sia stato portato d’urgenza in ospedale o se sia stato trovato morto in casa. Patrick Joseph lascia la moglie Tasha, il figlio Hunter e la figlia Cailee.

“È vero, ho perso mio fratello“, ha affermato la diva di Hollywood in un video postato sui social, visibilmente sconvolta. Tra le lacrime, ha ringraziato tutti per l’affetto e la solidarietà ricevuta. “Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita”, ha aggiunto l’attrice, chiedendo suoi 3 milioni di follower di “continuare a essere gentili”. Patrick, infatti, era il padre di suo nipote e figlioccio River, morto per un’insufficienza d’organo nel 2021 a soli 11 mesi. Anche all’epoca, Sharon Stone aveva utilizzato il social network per comunicare la notizia ai suoi fan, chiedendo di pregare per il piccolo. “Abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto come didascalia di una foto del bambino.

La protagonista del thriller ‘Basic Instinct’ è stata sommersa da messaggi di cordoglio e vicinanza per tutta la famiglia Stone. Moltissimi colleghi hanno commentato il post dell’attrice: dall’attore Orlano Bloom, alla super modella Naomi Campbell, fino alla star di “Guerre Stellari”, Mark Hamill. Sharon ha poi postato varie storie dedicate al fratello, condividendo vecchie fotografie ed epigrafi commoventi.

Chi era Patrick Stone

Patrick Stone era nato nel 1965 a Meadville (in Pennsylvania) ed era terzo di quattro fratelli. Non si sa esattamente che lavoro svolgesse (anche se, da uno scatto condiviso dalla sorella, sembra che lavorasse come operaio in una fabbrica) e non sono note informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi. L’uomo era molto legato alla sua famiglia e in particolare alla sorella Sharon, che lo ha sempre accompagnato nei momenti di difficoltà.

Sposato con una donna di nome Tasha, Patrick Stone aveva avuto tre figli, Hunter, Cailee e River. Il più piccolo, River, è scomparso nel 2021 a causa di un‘insufficienza multi organo. La moglie di Patrick ha scritto uno straziante post a seguito della scomparsa del marito. “Sembra che mi sia stato strappato il cuore dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River. Non so cos’altro dire, lui era il mio mondo. Mi ha dato 3 bellissimi bambini che ha amato e adorato. Si è assicurato di farmi sapere quanto mi amava e quanto sono importante per lui e se non lo stavo ascoltando in quel momento mi diceva sempre ‘Aspetta che invecchi, capirai cosa sto dicendo’. Sapevo dal primo giorno che l’ho visto che lo avrei sposato”, le parole commoventi condivise da Tasha.