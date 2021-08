Sharon Stone a pezzi: morto nipote di un anno, tragico annuncio della diva

Dramma per Sharon Stone: suo nipote, River William Stone, è morto oggi, lunedì 30 agosto 2021. Il piccolo di appena un anno è deceduto. A riferirlo è stata la stessa diva tramite un filmato d’addio divulgato sui suoi profili social. Il video, che dura un minuto, racchiude alcuni momenti spensierati vissuti dal piccolo, che aveva capelli biondi e occhi azzurri. Il tutto commentato con una didascalia lapidaria: “River William Stone, Sept. 8, 2020 – Aug. 30, 2021”. Tantissimi i fan, colleghi e conoscenti che hanno mandato messaggi di cordoglio all’interprete hollywoodiana.

Pochi giorni fa Sharon aveva fatto un annuncio tragico, postando le foto del piccino che si trovava in un letto di ospedale, con gli occhi chiusi e intubato, in coma. Solo i macchinari lo tenevano attaccato alla vita.

“Il mio nipote e figlioccio River Stone è stato trovato quest’oggi nella sua culla con un’insufficienza a livello di organi – aveva spiegato la diva 63enne – . Per favore, pregate per lui. Ci serve un miracolo”.

River William Stone é il figlio avuto dal fratello minore della Stone, Patrick, e della moglie Tasha. La sua nascita era stata annunciata dalla stessa Sharon nel settembre 2020.

La diva americana in questi giorni era a Venezia dove avrebbe dovuto essere una delle protagoniste dello show di alta moda di Dolce & Gabbana. Nelle scorse ore, però, ha salutato la laguna in fretta e furia, prendendo un volo diretto per gli States in quanto il nipote si era aggravato ulteriormente. Oggi il drammatico epilogo.

A riferire il motivo della partenza fulminea dell’attrice dal capoluogo veneto sono stati i due stilisti italiani protagonisti della sfilata. Ieri 29 agosto hanno infatti informato la stampa circa il peggioramento delle condizioni del bimbo e della conseguente assenza della Stone all’evento in cui era attesa.

Sharon Stone e il forte legame con River William: l’attrice ha fatto da madrina al piccolo durante il battesimo

L’attrice aveva un legame molto stretto con il bimbo tanto che è stata anche la sua madrina quando è stato battezzato. Come sopra accennato, River William è stato colpito da una grave insufficienza multiorgano che ha innescato una serie di complicazioni che lo hanno condotto al decesso.

La madre e il padre del piccolo hanno sempre mantenuto la massima riservatezza sulle condizioni del figlio, essendo una coppia lontana dai riflettori dello spettacolo e molto riservata.