Sharon Stone, nipotino trovato in fin di vita: l’immagine è straziante

L’attrice chiede ai suoi fan di pregare per la vita del bambino, che si trova attualmente in ospedale attaccato a vari tubi e macchinari

Un’immagine straziante quella condivisa in queste ultime ore da Sharon Stone. La diva di Hollywood rivela ai suoi fan su Instagram che il suo nipotino River è stato trovato nella culla in fin di vita. Una notizia sconvolgente per i followers della famosissima attrice, la quale fa una richiesta importante, in quanto sembra proprio che ci voglia un miracolo per salvare il bambino.

“Pregate per lui”, scrive la Stone condividendo la foto del piccolo River collegato a una serie di macchinari all’interno di un ospedale. Proprio così, l’attrice sta chiedendo aiuto ai propri fan, affinché preghino per la vita del suo nipote e figlioccio. Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo in queste ore la leggenda di Hollywood.

“È stato oggi trovato nella sua culla con un’insufficienza totale d’organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo”

Questo ciò che Sharon Stone scrive su Instagram sotto l’immagine straziante del nipotino. La diva è, ovviamente, provata per quanto sta accadendo. Un dramma familiare, che pare non fosse in alcun modo previsto. Serve un miracolo per il bambino, secondo quanto dichiara la stessa attrice di Basic Instinct. Il bimbo di appena un anno è attaccato a vari tubi e tiene gli occhietti chiusi.

Indubbiamente l’immagine è riuscita a dare un bel pugno allo stomaco a tutti. Il piccolo River, trovato in fin di vita nella sua culla, è il figlio di Patrick, il fratello minore di Sharon, e della moglie Tasha. La coppia non ha mai amato le luci dei riflettori, tanto che si sono tenuti sempre a debita distanza. Infatti, di loro si sa davvero molto poco, visto che non hanno mai neanche tentato di far parte del mondo dello spettacolo.

La stessa Sharon Stone aveva presentato, lo scorso settembre, ai suoi followers il piccolo River. Non mancano, sotto il post su Instagram condiviso in queste ore, commenti di grande affetto e vicinanza per l’attrice. In particolare, è possibile notare quelli di Sharon Osbourne, Kate Hudson e Ruby Rose.

La diva di Hollywood, con due divorzi alle spalle, ha adottato tre figli nella sua vita: Roan Joseph, Laid Vonne e Quinn Kelly. Nell’anno 2000, l’attrice affrontò gravi problemi di salute. In particolare, fu colpita da un aneurisma che la portò in di vita.

Solo quattro anni dopo, ebbe un infarto. La sua ultima apparizione sul grande schermo del cinema risale al 2019 con il film Panama Papers di Steven Soderbergh, mentre in televisione ultimamente è apparsa nel 2020 con Ratched di Ryan Murphy.

Ora i fan attendono di avere notizie positive sullo stato di salute del nipote di Sharon Stone. Non resta che aspettare. Lei stessa, probabilmente, darà ai suoi followers gli aggiornamenti su quanto accade.