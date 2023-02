Shari e Salmo stanno insieme? La cantante svela tutta la verità

Da mesi non si fa che parlare di una relazione tra la cantante in gara a Sanremo 2023 e il famoso rapper

Shari e Salmo sono fidanzati? Da mesi non si fa che parlare di una relazione tra la giovane cantante, che dopo aver vinto Sanremo Giovani è approdata al Festival di Sanremo 2023, e il famoso rapper. Secondo qualcuno l’artista, 38 anni, avrebbe addirittura detto addio alla fidanzata storica, la campionessa di kitesurf Greta Manardo per la giovane collega, che di anni ne ha venti.

Shari e Salmo sono fidanzati? Cosa c’è di vero

In un’intervista al settimanale F Shari ha svelato qual è il suo legame con Salmo:

“È il mio produttore, lo considero famiglia, oltre che un grandissimo artista. Mi fa arrabbiare che la mia musica e tutto il mio impegno siano oscurati dal chiacchiericcio di un flirt: siamo amici, lavoriamo insieme, ma non c’è nessun gossip”

Dunque, a detta di Shari solo un rapporto professionale e d’amicizia e questo giustificherebbe le tante vacanze insieme che ha condiviso con Salmo. I due sono stati infatti avvistati anche in molti momenti privati, come un recente viaggio a Dubai.

Chi è Shari, la cantante al Festival di Sanremo 2023

Classe 2003, Shari è una cantautrice di Udine che ha mosso i primi passi nel mondo della musica da bambina. A 13 anni il debutto in tv a Tu si que vales di Canale 5. Dopo la performance nel programma prodotto da Maria De Filippi, Shari ha accettato la proposta di un contratto discografico con la Warner Music con cui ha pubblicato due cover: Imagine e The Sound of Silence. Don’t You Run è stato invece il suo singolo di debutto.

Successivamente ha fatto da supporto a Il Volo in tour mentre nel 2016 ha collaborato con Benji e Fede all’hit radiofonica Sale. Nel 2019 ha partecipato, invano, a Sanremo Giovani. Quest’anno ha partecipato di nuovo al contest guadagnando un accesso alla gara dei Big.

Shari è il suo vero nome mentre il cognome è Noioso. La madre dell’artista ha optato per questo nome dopo aver letto su un giornale che in indiano significa “splendente”, anche se viene spesso tradotto con “bella principessa” o “brava bambina”.

Shari ha diversi tatuaggi sul suo corpo tra cui quello di Medusa con il volto di Rihanna – la sua popstar preferita – tatuata sul braccio. Sul palmo della mano ha la scritta “Don’t forget me”, ovvero “Non dimenticarmi” mentre sul dorso c’è “Love or fear?” (“Amore o paura”).