Shannen Doherty, ultime ore strazianti. Il medico: “Non era pronta”

Il medico che è stato vicino a Shannen Doherty fino a che l’attrice ha esalato l’ultimo respiro ha rilasciato un’intervista al prestigioso magazine People, rivelando alcuni dettagli strazianti e al tempo stesso commuoventi delle ultime ore di vita della donna. La star di Beverly Hills è deceduta lo scorso 13 luglio, dopo aver lottato a lungo contro un tumore al seno, poi propagatosi alle ossa, fino a raggiungere il quarto stadio, ossia il punto di non ritorno. Si è spenta a 53 anni, a Malibù, in California, circondata dalle persone che reputava più care.

Lawrence D. Piro, il medico di fiducia e amico della Doherty, a People ha dichiarato di essere particolarmente riconoscente verso tutte le persone che hanno dimostrato amore e sostegno all’attrice lungo tutta la sua vita. Quindi ha raccontato in che modo la star ha trascorso le ultime ore, evidenziando che, nonostante fosse cosciente del suo gravissimo stato di salute, non era pronta ad andarsene:

“Shannen era circondata da alcuni dei suoi amici più intimi e si trovava in un posto dove si sentiva molto a suo agio, dormiva e stava attraversando la fase di transizione. Il gruppo di amici che ha voluto al suo fianco erano persone care che le hanno dato sempre molto supporto. È stato tutto molto cupo e triste ma, allo stesso tempo, bello e sereno perché lei non era da sola. La cosa più dura da accettare è che non era pronta ad andarsene perché Shannen amava la vita”.

La situazione clinica dell’attrice, che da settimane era più che precaria, si è ulteriormente aggravata, ha sempre riferito il dottor Lawrence D. Piro, negli ultimi quindici giorni. “Nelle ultime due settimane, la malattia ha cominciato a prendere una direzione diversa. Le cose erano diventate molto più difficili. Abbiamo continuato a combattere, offrendo più supporto a Shannen e continuando ad amarla, a sperare e a sostenerla”.

“Lei è stata una guerriera incredibile che ha continuato a combattere senza mai mollare. Ha lottato davvero duramente e lei ha sempre creduto di farcela, il che in un certo senso, ha fatto sì che anche tutti quelli che la circondavano ci credessero”, ha concluso il medico.

Shannen Doherty, un battaglia lunga un decennio

L’attrice ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2015. Da quando ha ricevuto la diagnosi ha reso noti pubblicamente gli aggiornamenti della sua personale battaglia contro il cancro. Non ha mai narrato la malattia con parole retoriche e non ha nemmeno mai ceduto alla autocommiserazione. La maniera sincera e a tratti cruda con cui ha descritto il suo percorso clinico è stata apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo.

Poche settimane prima di morire aveva anche parlato del funerale che si era immaginata per se stessa, spiegando di volere vicino a sé solamente le persone che davvero le hanno voluto bene e invitando tutti gli altri a starsene alla larga. In particolare, ha sottolineato che già sapeva che qualcuno di indesiderato si sarebbe presentato alla porta. Per questo ha dichiarato che tali soggetti non sarebbero stati i benvenuti.