Shannen Doherty è morta: funerale, le disposizioni crude e giuste

Shannen Doherty è morta a causa delle complicazioni del tumore al seno contro cui lottava dal 2015. A dare la tragica notizia è stato People. L’ex attrice di Beverly Hills 90210 è deceduta a 53 anni, circondata dai suoi affetti più stretti. La famiglia ha chiesto privacy in questo momento doloroso, come sottolineato da Leslie Sloane, la portavoce della star defunta. Doherty nel corso degli anni trascorsi a fronteggiare il cancro ha sempre informato il pubblico delle sue condizioni, decidendo di raccontare la sua personale battaglia contro la patologia. Lo ha fatto in modo sincero e a tratti crudo, senza retorica e senza auto commiserazione.

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace”. Così Leslie Sloane nell’annunciare al magazine people la scomparsa dell’attrice, indimenticabile nei panni di Brenda Walsh in Beverly Hills.

L’ultima dichiarazione pubblica della Doherty aveva lasciato intendere chiaramente che la sua vita era agli sgoccioli. Come sempre fatto da quando le è stato diagnosticato il cancro, si era espressa con estrema lucidità e crudezza. Questa la sua ultima esternazione: “So che non ci sono più speranze e che alla fine il tumore avrà la meglio, ma ho imparato a convivere con questa triste realtà”.

Le parole sul suo funerale e l’invito ad alcune persone a non presentarsi

Nell’ultima puntata del suo podcast “Let’s Be Clear” aveva parlato con il sorriso sulle labbra di come avrebbe voluto che fosse il suo funerale, spiegando di avere il desiderio di poter pensare a un evento autentico e senza falsità e ipocrisie. In particolare spiegò che nutriva la volontà che i suoi resti fossero mischiati a quelli del suo amato cane e a quelli di suo papà. Inoltre ha detto chiaramente di volere poche persone alle esequie, cioè solo coloro che davvero le hanno voluto bene. Nel riferire ciò ha anche lanciato una stoccata alle persone da lei non gradite:

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. In primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi”.

Il tumore al quarto stadio e la morte: milioni di persone piangono la morte di Shannen Doherty

Negli scorsi mesi l’attrice aveva rivelato che il tumore era arrivato al quarto stadio e che aveva cominciato ad intaccare le ossa, diventando di fatto incurabile. Alla sua storia, proprio per il modo diretto con cui è stata comunicata, si sono interessate milioni di persone in tutto il mondo.