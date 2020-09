Shannen Doherty, il cancro non rallenta: “Non mi resta molto da vivere”

Shannen Doherty è tornata a parlare del suo cancro al seno. Cancro tornato qualche mese fa e ormai al quarto stadio. Come spiegato in una nuova intervista ad Elle, la malattia non rallenta nonostante le cure intensive. Una situazione assai complicata che ha spinto la 49enne a prendere una decisione importante: registrare dei video messaggi per i suoi cari che potranno guardare se lei non dovesse farcela. La Doherty lotta con l’intruso – per dirla alla Carolyn Smith – da cinque anni. Il tumore era apparso nel 2015 ed era stato brillantemente sconfitto nel 2017, dopo due anni di cure. Nel 2019 la malattia è ricomparsa (ma resa pubblica solo un anno dopo) e l’interprete statunitense ha messo di nuovo in pausa il suo lavoro e la sua vita per sconfiggere questo brutto male.

Shannen Doherty sta di nuovo male: le ultime parole sul cancro al seno

“La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”, ha raccontato Shannen Doherty a Elle. La mitica Brenda di Beverly Hills ha ammesso che il cancro è al quarto stadio e non le lascia lunga prospettiva di vita. Anche se l’attrice ha ancora molta voglia di vivere e condividere. Alla rivista americana Shannen ha confidato di non essersi ancora “messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”.

Shannen Doherty ha un cancro al seno: il secondo nel giro di pochi anni

Shannen Doherty sta affrontando questa nuova battaglia con la complicità della madre Rosa e del marito, il produttore cinematografico Kurt Iswarienko. L’attrice non ha figli. Quando Luke Perry è morto lo scorso anno Shannen aveva già scoperto del tumore. “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”, ha ammesso la Doherty. Proprio perché afflitta da questa specie di senso di colpa l’attrice ha scelto di omaggiare l’amico in una puntata di Riverdale, il telefilm nel quale Luke aveva recitato negli ultimi anni della sua vita. Non solo: Shannen ha lavorato pure al reboot flop di Beverly Hills 90210.

Chi è Shannen Doherty e perché l’attrice è famosa in tutto il mondo

Classe 1971, Shannen Doherty è un’attrice statunitense. È diventata famosa in tutto il mondo grazie al personaggio di Brenda nella serie tv cult Beverly Hills 90210. Popolarità consolidata poi con un altro ruolo assai amato, quello di Prue Halliwell in Streghe. Successivamente ha lavorato in produzioni meno prestigiose. È stata sposata ben tre volte e non è mai diventata mamma.