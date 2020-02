Shannen Doherty: Brenda di Beverly Hills ha di nuovo il tumore

Non c’è pace per Shannen Doherty. L’attrice americana – nota per i ruoli di Brenda in Beverly Hills e Prue in Streghe – è di nuovo malata. La 48enne ha ancora il cancro, come rivelato pubblicamente di recente. In realtà è da un anno che l’interprete ha scoperto di avere un altro tumore ma ha deciso di ammetterlo solo ora che si trova al quarto stadio della sua battaglia. Una battaglia iniziata nel 2015 e che sembrava conclusa nel 2017, ma a distanza di 3 anni non è cambiato nulla. “È una pillola amara da ingoiare. Sono pietrificata e spaventata per quello che sta accadendo”, ha ammesso l’amica del defunto Luke Perry in un’intervista concessa a Good Morning America.

È da più di un anno che Shannen Doherty è di nuovo malata

Shannen Doherty sta affrontando questa nuova battaglia con la complicità della madre Rosa e del marito, il produttore cinematografico Kurt Iswarienko. L’attrice non ha figli. Quando Luke Perry è morto lo scorso anno Shannen aveva già scoperto del tumore. “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”, ha ammesso la Doherty. Proprio perché afflitta da questa specie di senso di colpa l’attrice ha scelto di omaggiare l’amico in una puntata di Riverdale, il telefilm nel quale Luke aveva recitato negli ultimi anni della sua vita.

Solo Brian Austin Green sapeva della malattia di Shannen

Shannen Doherty ha inoltre rivelato che tra i colleghi solo Brian Austin Green, l’interprete di David in Beverly Hills, era a conoscenza delle sue condizioni di salute e l’ha aiutata parecchio in questo periodo. Soprattutto sul reboot della famosa serie tv, che intanto non è stata rinnovata per una seconda stagione. “Ho avuto tanti momenti di ansia, lui è stato la mia roccia”, ha puntualizzato Shannen.