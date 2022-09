Shakira rompe il silenzio sulla separazione da Piqué: la sua verità

La cantante colombiana si è aperta per la prima volta parlando del suo ormai ex compagno, con il quale si è separata in tempi non sospetti dopo 10 anni di relazione

In una recente intervista esclusiva concessa a Elle, Shakira ha parlato per la prima volta in assoluto alla stampa della fine, dolorosa, del suo matrimonio con il calciatore catalano Gerard Piqué. I due sono rimasti insieme per 10 anni, senza mai sposarsi: dalla loro relazione sono anche nati due figli (Milan e Sasha) nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Ma poi qualcosa nella coppia si è rotto, a causa di un tradimento di Piqué ai danni di Shakira che ormai non sembra quasi più essere un segreto per nessuno.

A Elle, Shakira (sempre particolarmente posata) ha raccontato in buona sostanza di essersi fatta carico di tutti i sacrifici del caso, visto e considerato che è stata lei quella costretta a interrompere la sua carriera per seguire il compagno in Spagna, impegnato nelle fila del Barcelona. Cornuta e mazziata, come si dice in gergo, visto che mentre lei si era tanto sbattuta per mantenere la famiglia unita, il fidanzato se la spassava, e non soltanto sui campi da calcio.

Shakira (che ha ammesso quanto sia difficile parlare di tutto questo per la prima volta in assoluto) ha così commentato questi ultimi anni e la sua delusione, alla luce di com’è finita:

“Ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia. Prima che i miei figli iniziassero la scuola, vivevo una vita da nomade… […] Quando Milan ha iniziato ad andare a scuola a fine 2014, sapevo che avrei dovuto mettere da parte la mia esistenza da nomade. Sapevo che quando avrebbe iniziato scuola avrei dovuto iniziare a mettere radici a Barcellona, ed essere lì presente per lui e per Gerard e poi anche per Sasha. Come calciatore, lui voleva fare solo quello, vincere titoli, giocare. E io dovevo sostenerlo. Voglio dire, dopo tutto uno dei due avrebbe dovuto fare sacrifici, giusto? O sarebbe stato lui a dover lasciare la carriera con il Barcellona per venire con me negli USA, o il contrario.”

Shakira, ad ogni modo, non sembra di essersi poi pentita così tanto per la scelta. Seppure abbia dovuto sobbarcarsi un bel peso, che le ha precluso la carriera a lungo, è in ogni caso riuscita a stare vicino ai figli come forse avrebbe voluto. Comunque sia, la cantante ha ammesso che la separazione la sta vivendo parecchio male:

“Fino ad oggi sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborare tutto. Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque. È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile.”

Shakira “commenta” il flirt del compagno fedifrago

Ovviamente, tutti si aspettano da parte della cantante almeno un commento o una dichiarazione sulle recenti foto che mostrano Piqué in tenera compagnia di un’altra donna, Clara Chia Marti, una PR di 23 anni. Il calciatore è stato pizzicato insieme a lei nei giorni scorsi mentre dava alla sua nuova fiamma un appassionato bacio nel corso del Summerfest Cerdanya. L’artista di Whenever, Wherever si è però limitata a commentare: