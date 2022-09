Shakira, “Piqué l’ha tradita con una modella famosissima”: chi è

Per più di un decennio la pop star mondiale Shakira e il calciatore spagnolo Gerard Piqué hanno impersonato la favola della famiglia solida e felice. Da qualche mese, però, questo sogno d’amore si è infranto con l’annuncio della rottura. La rottura tra le due star è arrivata dopo ben dodici anni di matrimonio e l’arrivo di due figli: Sasha e Milan.

La notizia della conclusione della love story è stata seguita da molte indiscrezioni, che riferivano di diversi tradimenti del calciatore ai danni della cantante. Rumors mai confermati, ma che si sono fatti via via più insistenti, fino alla recente rivelazione del nome di una presunta ex fiamma del calciatore.

A lanciare la bomba nelle ultime ore è stato il paparazzo Jordi Martin, che già in passato avevo fatto delle rivelazioni sulla coppia. L’esperto di gossip aveva raccontato del presunto malcontento della cantante nei confronti dell’ex marito per una spericolata fuga in macchina con il figlio al seguito.

Adesso, il paparazzo ha fatto trapelare il nome di una super modella con cui il calciatore avrebbe tradito già dieci anni fa la moglie. Si tratta di Bar Refaeli, ex fidanzata di Leonardo Di Caprio. Secondo Jordi, Gerard e la modella avrebbero avuto un flirt nel 2012, quando lo sportivo era già fidanzato con Shakira.

Il paparazzo ha lanciato il gossip attraverso i suoi account social riferendo che la notizia sarebbe arrivata da un amico della modella e la cantante ne sarebbe già a conoscenza. Martin ha voluto anche condividere la reazione della pop star a tale indiscrezione: “È rimasta decisamente attonita“. La presunta relazione tra Bar e Piqué spiegherebbe, quindi, i ripetuti viaggi della modella a Barcellona in passato.

Il paparazzo spagnolo ha riportato ai suoi followers anche un’altra notizia. Sembra che Shakira stia ricevendo, in questi mesi, diverse informazioni, fino ad ora a lei sconosciute, sull’ex marito. Un periodo davvero complicato per l’ex coppia, che sembra non stia trovando facilmente un accordo sulla separazione. La cantante vorrebbe trasferirsi a Miami con i figli, ma Piqué non approverebbe tale scelta. Una separazione che potrebbe sfociare in una battaglia legale, anche alla luce delle nuove indiscrezioni.