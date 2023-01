Shakira, rivincita su Piqué? Clara Chia è già cornuta, il gossip

Emergono nuovi interessanti dettagli sull’attuale situazione sentimentale di Gerard Piqué, che a quanto pare potrebbe essere meno scontata di quello che si potrebbe pensare. Si era infatti detto che il bomber catalano si fosse ufficialmene messo insieme alla modella Clara Chia, conosciuta mentre lei lavorava nella comunicazione della società fondata dal calciatore. Tuttavia, nelle scorse ore, sono spuntati online nuovi interessanti gossip che cambierebbero un po’ le carte in tavola.

Fino a questo punto la storia è nota: da ormai un paio d’anni, come minimo dal 2021, Gerard Piqué faceva le corna a Shakira con la nuova compagna Clara Chia, che di recente ha anche presentato ai suoi genitori. Il calciatore, tra l’altro, si era fatto sgamare in compagnia dell’amante nel corso di una diretta su Twitch, dove la Chia era apparsa alle sue spalle senza rendersi conto di nulla (tutto questo mentre Shakira era in giro per il mondo per lavoro).

Eppure, secondo gli ultimi pettegolezzi, sembrerebbe che Shakira si sia già presa la sua personale rivincita. Si dice infatti, incredibile ma vero, che Gerard Piqué sia riuscito a cornificare a tempo di record anche la stessa Clara Chia. A raccontarlo (ma sono dichiarazioni da prendere con le pinze) è stato il giornalista e paparazzo Jordi Marti, da tempo supporter di Shakira e fra i più accaniti hater di Piqué.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, nelle scorse ore, Marti ha lasciato intendere che Piqué si starebbe frequentando con un’avvocatessa di nome Julia Puig, di cui è noto anche il profilo Instagram ufficiale (neanche a dirlo, è un’altra donna bellissima). “La riconosci Gerard? Poi non ti stupire se Shakira te ne dice di ogni” ha scritto il reporter, pubblicando una foto della donna. Qui uno degli scatti della presunta nuova amante di Piqué.

Chiaramente, almeno per il momento, si tratta soltanto di gossip spicciolo. Gerard Piquè, tra l’altro, ancora non si sarebbe espresso rispetto a queste nuove accuse.

Shakira, nel frattempo, gongola. Il pezzo con cui ha massacrato il marito, Session #53 con Bizarrap, sta registrando risultati straordinari, con milioni di visualizzazioni e streaming macinati in brevissimo tempo su Spotify e Youtube.