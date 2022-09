Shakira: i 3 cibi che NON mangia mai per evitare la pancia gonfia

Passano gli anni ma Shakira continua a mostrare un ventre piatto e tonico anche dopo due gravidanze. Il segreto della cantante colombiana? Allenamento fisico ma soprattutto corretta alimentazione. Ci sono tre cibi che l’ex compagna di Gerard Piqué consuma raramente per evitare la pancia gonfia, da sempre uno dei nemici delle donne. Ecco i tre segreti della 45enne, una delle star latine più amate e stimate in tutto il mondo:

1. Niente zuccheri

Shakira evita di consumare tutti i cibi che contengono troppi zuccheri. Dunque no a snack confezionati, bibite gassate, salumi, insaccati, affettati, drink, maionese, ketchup, succhi di frutta, drink.

2. Mai latticini

Shakira non ama mangiare latte, mozzarelle e formaggi che, se consumati in grande quantità, possono causare un gonfiore non indifferente.

3. Cibo fritto

Qualsiasi pietanza fritta è bandita dalla tavola di Shakira che, al contrario, preferisce proteine di qualità e cereali integrali.

La dieta di Shakira

A colazione Shakira consuma latte di noci, uova, avocado e smoothies ai frutti rossi o con tofu. A pranzo e cena niente carboidrati ma solo pesce o carne senza sale e verdure grigliate (in alternativa insalata poco condita). Non mancano mai gli spuntini, che sono sempre a base di frutta a basso indice glicemico o una piccola zuppa.

Non manca qualche strappo alla regola: ogni tanto Shakira si concede della cioccolata fondente, delle costine di maiale al forno con patate aromatizzate e del vino rosso di qualità. Da non dimenticare l’acqua, che è fondamentale per restare sempre idratati: la sud americana beve due-tre litri al giorno.

Shakira non salta mai i pasti, che sono sempre cinque al giorno, e si divide tra diversi sport. I suoi addominali perfetti sono il risultato di un workout misto a base di esercizi cardio, yoga, pesi e danza concentrati in periodi brevi di tempo. In più va matta per: nuoto, tennis, surf, basket e skate.

Inoltre ogni giorno la star si assicura le giuste ore di sonno e si ritaglia del tempo offline per meditare, stare in famiglia e rifocalizzare gli obiettivi.