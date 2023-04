Shakira fugge da Barcellona: il gesto clamoroso del padre di Piqué

Nelle scorse ore diversi media spagnoli hanno riportato la notizia secondo cui Shakira sarebbe partita dalla Spagna, dove ha vissuto negli ultimi anni insieme ai due figli Milan, 9 anni, e Sasha, 7, e al fianco dell’ormai ex compagno Gerard Piqué. Con lo sportivo l’artista è stata legata sentimentalmente per gli ultimi 10 anni ma, com’è noto, l’idillio è finito nei scorsi mesi con una separazione di cui si è parlato tantissimo e che ha lasciato pesanti strascichi. I due, alla luce dei tradimenti di Piqué, non si sono lasciati nel migliore dei modi. Tra l’altro, sembra che visti i trascorsi i genitori di lui non nutrano attualmente particolare simpatia nei confronti dell’artista colombiana.

Sembra che, a proposito, Shakira avrebbe deciso di fuggire da Barcellona per raggiungere Miami anche in considerazione del fatto che il papà di Piqué, Joan Piqué, le avrebbe notificato un vero e proprio sfratto. Fonti vicine alla coppia, riportate dal The Mirror e da Page Six, raccontano che lo scorso 13 marzo il genitore del calciatore avrebbe inviato a Shakira un’e-mail chiedendo di liberare la sua storica casa che stava “occupando” entro il 30 aprile: se non avesse seguito le indicazioni avrebbe dovuto pagare un risarcimento alla famiglia Piqué.

Dopo la fine della loro relazione, Shakira e Piqué (che non si erano mai sposati) si sono dovuti accordare da un lato per la custodia dei figli, dall’altro per la spartizione del loro patrimonio, casa compresa. Ecco dunque che la ex coppia ha deciso di mettere la magione di Esplugues de Llobregat in vendita, spartendosi i guadagni.

Mentre Shakira inizierà una nuova vita insieme ai due figli negli Stati Uniti, Gerard Piqué si godrà questa nuova fase sentimentale in compagnia della sua nuova compagna. Com’è ormai risaputo, lo sportivo fa oggi coppia fissa con Clara Chia.

Shakira: i pezzi contro Piquè sono un successo

Pur in una situazione non semplice, Shakira gongola. Sesion 53, la canzone con Bizarrap contro il marito, si è rivelato essere un enorme successo. Il brano, complice il trend su TikTok, è diventato in breve tempo uno dei più fortunati della carriera dell’artista. Un riscontro ottimo, tra l’altro, l’ha ottenuto anche un altro brano pieno di frecciatine verso Piqué, TQG in collaborazione con Karol G: il pezzo in questione ha già superato i 265 milioni di streaming su Spotify.