Shakira e Piqué “in crisi, lui è andato via di casa”. Si parla di tradimento

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Stando a quanto scrive El Periodico, Shakira e Gerard Piqué sarebbero in crisi, praticamente a un passo dall’addio. Pare che il difensore del Barcellona abbia addirittura lasciato la casa che condivideva con la cantante colombiana per trasferirsi altrove, più precisamente nel suo vecchio appartamento nella zona di Muntaner.

Il motivo di questo momento complicato? Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal giornale sembra che la popstar abbia scoperto un tradimento del suo compagno, al quale è legata dal 2010. Più di una fonte ha spifferato che il calciatore sarebbe solito frequentare con alcuni amici e colleghi dei night club e diverse volte sarebbe stato avvistato con altre donne. Uscite notturne, sempre più frequenti, che durerebbero fino alle due, tre del mattino.

Una situazione che non sarebbe proprio andata giù a Shakira, pronta a dire addio al padre dei suoi figli. Da Gerard Piqué la cantautrice ha avuto i piccoli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente nove e sette anni. Per amore della sua famiglia l’artista ha lasciato Miami, dove si era trasferita per lavoro dopo aver detto addio alla Colombia, e ha traslocato in Spagna, a Barcellona.

Nonostante la lunga relazione e due eredi Piqué e Shakira non sono mai diventati marito e moglie. La cantante si è sempre detta contraria al matrimonio e poco interessata a sfoggiare l’abito nuziale. Per ora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i gossip. I due non appaiono però insieme dallo scorso marzo. Sui social network di Shakira il giocatore non compare più da tempo.

In passato la coppia era solita condividere con i fan video e selfie di vita quotidiana. In più nelle ultime settimane Shakira si è concessa ben due vacanze a Ibiza con i suoi bambini ma senza il compagno. A detta di qualcuno è sempre apparsa molto triste.

Da segnalare inoltre l’ultima canzone-hit radiofonica di Shakira: Te Felicito, cantata in coppia con Rauw Alejandro. Un brano in cui si parla di comportamenti sbagliati, di una donna che è stanca degli atteggiamenti del proprio uomo. Un evidente riferimento a Piqué?