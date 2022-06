Da giorni si rincorrono voci di crisi per una delle coppie più amate: ora è arrivata la conferma, più un chiarimento sulla corsa in ospedale

Shakira e Gerard Piqué si separano davvero: è arrivata la conferma ufficiale. La stessa coppia, anzi ex tale ha annunciato che la separazione è già in corso. Lo hanno confermato attraverso un comunicato affidato all’agenzia di stampa spagnola Efe, confermando di fatti i gossip sul loro conto. Nei giorni scorsi infatti si è parlato molto della crisi tra Shakira e Piqué, secondo alcuni gossip ci sarebbe un tradimento dietro la separazione. Si sono lasciati dopo 12 anni d’amore, sembravano una di quelle coppie destinate a durare e invece anche tra loro l’amore è finito. Resteranno sempre legati dai loro due figli, per i quali hanno chiesto massima riservatezza.

Piqué e Shakira sono genitori di Milan, 9 anni, e di Sasha, 6 anni. Continueranno a crescerli da genitori separati, purtroppo. Le indiscrezioni sulla crisi hanno trovato conferma nella nota di Skakira e Piqué sulla separazione. Queste le parole scelte per annunciare che tra loro è finita:

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”

La nota è a nome di entrambi, ma non sono stati aggiunti ulteriori dettagli. Molto probabilmente Shakira e Piqué hanno deciso di parlare mediante una nota ufficiale nel tentativo di fermare il gossip. Lei è una pop star internazionale, lui un campione di calcio altrettanto conosciuto: è inevitabile che la separazione porterà a una bufera mediatica per la loro famiglia. La crisi matrimoniale insomma c’è stata e ha portato alla separazione per Piqué e Shakira.

Shakira, nessun malore per la cantante: in ospedale per il padre

Insieme alla conferma della separazione è arrivato anche il chiarimento di Skakira sulla corsa in ospedale. Non ha avuto nessun malore, era in ambulanza per accompagnare suo papà dopo una brutta caduta. Lo ha riportato Hola, smentendo l’attacco d’ansia di cui si è parlato nei giorni scorsi. Shakira ha confermato che era in una ambulanza a Barcellona di recente, ma solo perché suo papà ha avuto una brutta caduta e ha dovuto accompagnarlo in ospedale, dove è ancora ricoverato. Insieme alla spiegazione anche una foto in cui il papà di Shakira ha ematomi e ferite sul viso.