Malore per Shakira: in ospedale in ambulanza con Piqué al seguito

È decisamente un momento no per Shakira. Mentre si susseguono i gossip di una presunta crisi con Gerard Piqué, suo compagno da dodici anni e padre dei suoi figli Milan e Sasha, arrivano altre notizie preoccupanti sul conto della cantante colombiana, tra le regine della musica latina contemporanea. Stando a quanto fa sapere Hola!, uno dei magazine spagnoli più autorevoli, la 45enne avrebbe accusato un malore nei giorni scorsi, prima che i rumors della sua presunta separazione si diffondessero tra siti web e social network.

Pare che Shakira abbia avuto un forte attacco d’ansia e che con un’ambulanza sia stata trasferita alla clinica Teknon di Barcellona per degli accertamenti. La rivista ha pubblicato online pure una serie di foto in cui si vede la cantante che piange disperata, sostenuta proprio dal compagno Gerard Piqué. Il calciatore, secondo i pettegolezzi, l’avrebbe tradita con una studentessa e hostess di venti anni.

In quegli attimi così complicati era presente inoltre la madre di Shakira, Nidia del Carmen Ripoll, che è apparsa piuttosto nervosa. Sembra che Piqué e la suocera non siano riusciti a calmare Shakira e per questo sia stato necessario l’intervento di operatori sanitari ai quali l’artista avrebbe chiesto di essere trasportata in una struttura specializzata per ricevere le giuste cure.

Il giocatore e Nidia avrebbero così seguito l’ambulanza con una propria autovettura per non lasciare sola Shakira, le cui condizioni di salute non dovrebbero destare per ora particolare preoccupazione.

La crisi tra Shakira e Piqué

Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. In questi giorni i due hanno scelto la strada del silenzio. Shakira e Piqué non hanno proferito parola neppure in merito alle malelingue che li vogliono ormai separati, praticamente a un passo dall’addio.

Come spifferato da El Periodico, altro magazine noto in Spagna, Shakira avrebbe scoperto un tradimento di Piqué. Il difensore del Barcellona avrebbe iniziato a frequentare una studentessa e hostess ventenne e per questo motivo avrebbe lasciato la casa che condivideva con la compagna e i due figli ancora piccoli.

Shakira e Piqué si amano dal 2010 – si sono conosciuti in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica – ma non sono mai convolati a nozze.