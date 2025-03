Shaila nella bufera social: il silenzio prima della finale fa riflettere

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello e sul web è partito il totoscommesse su chi sarà il vincitore. I finalisti ufficiali sono Helena Prestes, Zeudi di Palma, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. In nomination, invece, vi sono Maria Vittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Mentre alcuni ex concorrenti, usciti da poco dalla casa, non hanno perso occasione di pubblicare la propria opinione sulla vittoria con tanto di convincimento a votare uno piuttosto che un altro, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare il gesto insolito di Shaila Gatta.

L’ex velina di Striscia la notizia sta mantenendo il silenzio ma molti utenti hanno giudicato di cattivo gusto tale comportamento soprattutto dopo le dichiarazioni e dediche da parte del gieffino Lorenzo nei suoi confronti.

Il silenzio assordante di Shaila Gatta

Shaila Gatta non ha condiviso alcuna storia o post relativa alla finale del Grande Fratello. L’ultima sua apparizione è di un giorno fa, quando ha pubblicato un X che la ritrae ancora nella casa più spiata d’Italia. Prima ancora aveva condiviso un cuore spezzato che ha scatenato il web.

Sono molti a credere che tra Spolverato e Gatta vi sia una crisi ma al riguardo avrebbe già dato una risposta una delle amiche dell’ex velina che ha tentato di mettere a tacere le voci. Dunque, perché questo silenzio? A cosa è dovuto? Non vi sono certezze al riguardo ma solo ipotesi. Tra le tante il fatto di essere scaramantica, un’altra ancora rimanda al fatto di non voler alimentare maggiormente il gossip. Non c’è dato saperlo ma il web non ci sta.

Bufera social

Mentre l’ex velina di Striscia la notizia continua a mantenere il silenzio, sui social, però, sono tanti a credere che il suo atteggiamento sia vergognoso e sono molti gli utenti che hanno pubblicato commenti di cattivo gusto nei suoi confronti. Intanto, nella casa più spiata d’Italia Lorenzo Spolverato avrebbe le avrebbe dedicato la finale e non solo.

La dedica di Lorenzo Spolverato

Il gieffino ha scritto una lettera alla sua amata che potrebbe essere letta nel corso della diretta di questa sera. Nell’attesa, sul profilo Instagram del Grande Fratello è stato pubblicato un video dei finalisti che inviano un messaggio di ringraziamenti e nel suo caso una dedica va proprio a Shaila. “Al mio grande amore”, ha scritto.

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione un po’ insolita e piena di colpi di scena, amori, amicizie e storie speciali.