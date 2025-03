Shaila e Lorenzo, enigma e nuovi elementi sulla crisi: l’amica svela tutto

Oramai è trascorsa un’intera settimana da quando Shaila Gatta è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello e, nel corso di questi giorni fuori nella vita reale, ha trovato il modo di far parlare di sé. Infatti non ha mai espresso una parola d’affetto o di sostegno nei confronti del suo compagno Lorenzo Spolverato, questo col passare dei giorni è diventato sempre più sospetto fino a far pensare che tra i due ci fosse una vera e propria crisi. Come sappiamo molto bene Lorenzo è nella casa, ma le ipotesi che sono state fatte in questi giorni riguardavano Chiara, o comunque dei video che Shaila avrebbe visto e che le avrebbero fatto ricredere sulla sua relazione. Una foto pubblicata nel suo canale di Instagram con gli occhi spenti per molti sarebbe stata la conferma, per non parlare dei “rebus” con le emoij, come quello che ha postato proprio poco fa.

Questo è stato solamente il secondo dopo l’emoji di un cuore fasciato che ha pubblicato ieri nelle sue storie di Instagram. Yulia Bruschi, che ha condiviso questa esperienza con lei, è stata intervistata da Radio Radio, dove ha espresso il suo parere su quello che sta succedendo: “Io e Shaila ci siamo sentite tutti i giorni. Va tutto bene, è normale, sono giorni di assestamento ma tra loro è tutto a posto, lo vedrete con il tempo” ha dichiarato.

L’unica cosa certa all’80% è l’intervista alla radio di yulia. Ha detto che l’amore c’è, che sono una bellissima coppia e che devono viversi fuori e che non ci sarebbe motivo per non amarlo più. Quindi.. io farei fede a questo no? Sono amiche e saprà delle cose #shailenzo — veronica (@veronic44576308) March 30, 2025

Cosa sta succedendo tra Shaila e Lorenzo?

Yulia avrebbe dato la responsabilità di questa freddezza “social” di Shaila, anche nei confronti di Lorenzo, al suo ritorno nella vita reale che di certo non è stato semplice. “L’amore per Lorenzo non è assolutamente cessato, perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno costruito. Poi, se non dovesse andare, lo vedranno fuori. Per il momento tutto a posto, alla grande“.

Se una parte dei fan sono stati rincuorati da queste parole, altri hanno semplicemente fatto notare che Yulia non sarebbe certamente lei a raccontare qualcosa sul loro conto in giro, anche per rispetto dei suoi amici. Dunque non ci rimane da fare altro che attendere domani per capire qual è la verità.