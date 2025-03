Shaila chiude con Lorenzo? La crisi non viene smentita, la foto parla chiaro

Sono trascorsi oramai un po’ di giorni dalla semifinale del Grande Fratello che ha visto sia Shaila che Javier come eliminati, e se quest’ultimo sta continuando a sostenere la sua ragazza Helena che ora sta conseguendo l’obiettivo della vittoria, Shaila non ha ancora detto mezza parola invece su Lorenzo che non vede l’ora di riconciliarsi con lei. Questo silenzio in merito sta diventando sempre più sospetto, soprattutto tenendo in considerazione le numerosi voci che ci sono state sul conto di Shaila. E tutto ciò sta diventando sempre più credibile, soprattutto dopo che lei ha pubblicato nelle storie una foto con gli occhi tristi e con l’emoji di un cuore fasciato.

In questi giorni ne sono state dette davvero tante, addirittura c’è chi sostiene di averla sentita in treno parlare male di Lorenzo a telefono con qualcuno, chi invece dice che Shaila avrebbe visto dei video in cui si nota una certa ambiguità di Spolverato con Chiara. Insomma, non si sa dov’è la verità, ma rimane il fatto che questa presunta crisi tra lei e Lorenzo sta diventando sempre più evidente agli occhi di tutti.

Mi connetto e vedo Shaila con quegli occhi sofferenti e il cuore fasciato: lo capite che state diventando tossici? Dobbiamo difenderla e riempirla d’affetto non credere ad ogni cosa. Se veramente avete imparato a volerle bene, sapete che è ‘de core 🐈‍⬛#shailenzo #miao #pussycats pic.twitter.com/v8KZttpK9d — Alea Iacta Est 💋 (@aleaiactaest_mk) March 28, 2025

Lorenzo unfollowato da Shaila

Lorenzo intanto nella casa sente sempre di più la mancanza di Shaila, la scorsa sera infatti ha chiesto al Grande Fratello di mettergli qualche canzone romantica perché aveva voglia di ascoltarle pensando a lei. Inconsapevole del fatto che Shaila invece a quanto pare avrebbe anche preso in considerazione la decisione di unfollowarlo su Instagram, gesto che ha fatto molto discutere e di cui si è parlato anche a Pomeriggio 5.

Non è chiaro cosa potrebbe essere successo da quando Shaila è stata eliminata dal gioco e in molti si augurano che questo possa diventare più chiaro lunedì, in occasione della finale. Comunque sia, la foto pubblicata da Shaila ha intristito davvero molto i suoi fan che oramai si sono affezionati a lei nel corso di questi lunghi mesi e non riescono a vederla così.