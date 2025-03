Crisi Shailenzo, Pomeriggio 5 indaga: “Lorenzo trova Shaila con un altro”

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, è stato affrontato l’argomento Shailenzo, che sta facendo tanto discutere in queste ore. Da quando Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello, in molti hanno notato che l’ex velina ha smesso di seguire Lorenzo su Instagram. Non si sta parlando d’altro e anche nello studio di Myrta Merlino se n’è parlato, tra i vari ospiti sono intervenuti Davide Maggio e Vladmir Luxuria. Gli ospiti non hanno dubbi sul fatto che gli Shailenzo stanno vivendo un momento di crisi e Lorenzo ancora non ne è a conoscenza, infatti parlando di lui è stato detto: “Sta provando di tutto per vincere ma non ci riuscirà e una volta fuori troverà pure Shaila con un altro“. Delle insinuazioni molto gravi, anche se c’è da dire che la diretta interessata non ha ancora smentito niente di quanto detto in questi ultimi due giorni.

Mentre Shaila è di nuovo con la sua famiglia, Lorenzo nella casa piange per la sua mancanza e legge lettere per lei, inconsapevole del caos mediatico che è esploso fuori dalla casa da quando Shaila è stata eliminata. Non solo Shaila oramai è praticamente sparita dai social, ma non ha ancora espresso parole di sostegno nei confronti di Lorenzo, a differenza di Javier che non fa altro che parlare di Helena da quando è uscito.

#GrandeFratello, Davide Maggio: “Lorenzo le sta provando tutte per vincere ma ha capito che non vincerà”#Pomeriggio5 pic.twitter.com/QzbX0POoab — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 27, 2025

Lorenzo e Shaila in crisi? Cosa sta succedendo fuori dalla casa

Oramai non si parla d’altro che di una presunta crisi, sarebbe l’ennesima considerando anche che fino a poco prima che Shaila venisse eliminata, aveva preso proprio la decisione di chiudere per sempre con lui. Si erano ritrovati a poche ore dalla semifinale e Shaila, dopo l’eliminazione, ha promesso al suo compagno di aspettarlo. Potrebbe essere cambiato qualcosa? E soprattutto, cosa potrebbe essere successo in così poco tempo?

Sui social le teorie sono più disparate, c’è chi addirittura ha preso in considerazione che Shaila, una volta fuori dalla casa, ha parlato magari con qualcuno della sua famiglia che le ha aperto gli occhi. Lo sanno tutti infatti che la famiglia dell’ex velina non sosteneva questa relazione motivo per cui tutti pensano che potrebbe esserci stato il loro zampino, ma ovviamente questo è tutto da verificare.