Shaila Gatta si rifiuta di salutare una fan: le sue parole scatenano la polemica

Shaila Gatta, dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello, ha diviso molto l’opinione pubblica con alcune scelte che ha preso. La prima, quella di lasciare in diretta, la sera della finale, Lorenzo Spolverato. A questo punto i fan della coppia hanno fatto decisamente fatica a comprendere la sua decisione, motivo per cui in un primo momento soprattutto ha ricevuto numerose critiche che l’hanno messa a dura prova. A quanto pare Shaila è informata su tutto ciò perché quando oggi, durante la presentazione della sua nuova linea beauty “Leggera” le è stato chiesto di salutare una fan in particolare, si è rifiutata categoricamente di farlo.

In seguito, Shaila ha deciso di spiegare i motivi del suo rifiuto: “Mi offende dalla mattina alla sera, un giorno mi vuole bene e l’altro no” infine si è scusata con la ragazza che le ha chiesto di fare il saluto, dicendole di non avere niente di personale contro di lei.

shaila che si rifiuta di salutare Angelica in live penso uno dei best moment di questo post gf ✈️ pic.twitter.com/dd3YSZJ7F3 — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) May 4, 2025

Shaila Gatta: il web si divide

La scelta di Shaila di non salutare la sua fan ha diviso, anche in questo caso, il pensiero della gente. Infatti alcuni l’hanno acclamata, dandole ragione e dicendo che nessuno dovrebbe mai dare attenzioni a persone che mostrano incoerenza. Altre invece l’hanno criticata, difendendo la fan e facendo presente che per mesi si è spesa per difenderla dagli attacchi, motivo per cui forse non meritava di essere trattata in questo modo.

Ancora una volta Shaila ha fatto molto discutere, infatti da quando ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello si è ritrovata decisamente spesso al centro delle polemiche. Ha dimostrato però di avere una personalità molto forte perché non ha mai vacillato, neanche quando le critiche per la fine della sua storia con Spolverato sono diventate davvero numerose. Ha continuato a portare avanti la sua scelta e, dopo un chiarimento a telefono con l’ex fidanzato, ha ripreso in mano la sua carriera e ha scelto di concentrarsi su se stessa e di lasciarsi alle spalle questa relazione che l’ha segnata profondamente.