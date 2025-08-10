Shaila Gatta punta su se stessa: “giorno speciale”, mentre Lorenzo è con un’altra

Non abbiamo dubbi sul fatto che Shaila e Lorenzo siano stati una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Erano follemente innamorati e sognavano davvero di poter stare insieme per sempre, purtroppo però per loro le cose non sono finite nel migliore dei modi. Oggi non stanno più insieme, entrambi hanno trovato la loro dimensione per essere felici. Ad esempio Shaila si è concentrata sul suo brand “Leggera” a cui ha lavorato senza sosta da quando è uscita la casa. Proprio a tal proposito, oggi ha dato una bella notizia alle persone che la seguono.

“Ho terminato il mio ufficio e sono stata per mezz’ora a contemplarlo senza fare niente, se non emozionarmi” ha scritto sul suo profilo social. “Oggi per la prima volta mi sono sentita fiera di me stessa ed è stato bello, pieno, emozionante. Assaporo il mio sacrificio e mi do una bella pacca sulla spalla”. Insomma, Shaila sta vivendo davvero un bel momento per la sua carriera, per quanto riguarda il suo privato invece sta facendo del suo meglio per non tenerlo più sotto ai riflettori come è accaduto per tutti quei mesi in cui era nella casa più spiata d’italia.

Lorenzo Spolverato, invece, che fine ha fatto?

Come dicevamo, però, la fine della storia d’amore con Lorenzo è stata piuttosto turbolenta e ancora oggi a distanza di mesi c’è un gruppo di persone che spera in loro ritorno di fiamma. Shaila ha fatto intendere molte volte ormai di essere una donna libera di fare e dunque di frequentare chi vuole, ma non ha mai ufficializzato nessuna delle voci che sono girate sul suo conto in questi mesi. in ogni caso, anche se tutto è possibile, di certo al momento non lo sembra un ritorno di fiamma con Spolverato.

A proposito di lui, che fine ha fatto dopo la fine della sua storia con l’ex velina? anche lui ha fatto del suo meglio per tenere un velo sul suo privato, ma proprio in queste ultime ore è spuntata fuori una paparazzata di lui in un resort con una donna misteriosa. Oramai sono trascorsi mesi da quando la storia d’amore più seguita dell’anno è finita, quindi è anche giusto che voltino pagina e che provino a rifarsi una vita. Shaila si sta concentrando sul suo lavoro che gli ha sempre regalato tante soddisfazioni, in modo particolare in questo periodo, mentre lui invece probabilmente potrebbe aver ritrovato l’amore.