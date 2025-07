Shaila Gatta fidanzata? Silenzio rotto e frase ambigua sul calciatore

Shaila Gatta dimentica Lorenzo Spolverato tra le braccia di un noto calciatore? È questa la voce che ha infiammato il web nelle ultime settimane. L’indiscrezione, lanciata dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, ha rapidamente fatto il giro dei social e incuriosito i fan. Verità o solo voci di corridoio? A rompere il silenzio è proprio l’ex gieffina, che dice la sua nelle storie Instagram.

Shaila Gatta, i presunti flirt dopo Lorenzo Spolverato

Prima è spuntato il nome di Riccardo Sottil, 26 anni, attaccante della Fiorentina è già noto alle cronache rosa per una vecchia liaison con l’influencer Angela Nasti. Secondo i beninformati, l’intesa sarebbe nata grazie all’amicizia tra lui e il manager di Shaila, trasformandosi rapidamente in qualcosa di più speciale. Poi è entrato in scena Michael Folorunsho, 27 anni, centrocampista del Napoli. I due non si sono mostrati insieme, ma hanno condiviso alcune storie sui social dallo stesso stabilimento balneare, nello stesso giorno. Coincidenze? Probabile. Ma tanto è bastato per far circolare il sospetto di un nuovo flirt nella vita della ballerina.

Le parole di Shaila Gatta

Tra una storia e l’altra, Shaila Gatta ha risposto ad alcune domande dei fan. Una, in particolare, ha catturato l’attenzione: “Dicono che sei fidanzata con un calciatore”. E lei replica: “A detta di alcuni, in una settimana ne avrò cambiati sei e in un mese ventiquattro. Menomale che mi avvertono, altrimenti perdo il conto”. Nessun nuovo amore all’orizzonte, dunque.

Dopo la delusione amorosa con Spolverato — conosciuto nella casa del Grande Fratello — l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di voltare pagina. La storia con il modello lombardo non si è certo chiusa nel migliore dei modi. Un amore nato sotto i riflettori e finito con un colpo di scena in diretta: è stata lei, infatti, a lasciarlo proprio durante la finale del reality. Dopo l’addio alla casa più spiata d’Italia, i due si sono confrontati un’ultima volta, ma è stato l’addio definitivo.

Oggi la ballerina ha messo da parte le questioni di cuore e si concentra su ciò che davvero conta per lei: se stessa e la sua carriera. Un altro utente le chiede: “Ti rivedremo in tv?”. La risposta è secca: “Sì”. Cosa bolle in pentola? Secondo alcune indiscrezioni, Shaila sarebbe in lizza per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, al via a settembre 2025 con la conduzione di Carlo Conti. D’altronde, il suo profilo sembra perfetto per il programma: imitazione, canto e presenza scenica.