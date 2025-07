Shaila Gatta frequenta un noto calciatore, ecco il nome: il gossip

Si sussurra che Shaila Gatta, dopo il turbine di emozioni vissute al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato, abbia iniziato a frequentare un uomo. E non si tratterebbe di uno sconosciuto, bensì di un calciatore di Serie A attualmente in forza alla Fiorentina e non nuovo al mondo del gossip: Riccardo Sottil. Il giocatore, 26 anni e di origini torinesi, circa un anno e mezzo fa, è infatti finito sulle copertine delle riviste della cronaca rosa per via della frequentazione con Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara nonché presunta conquista recente di Stefano De Martino. Sembrerebbe che ora l’atleta abbia stretto un legame speciale con l’ex velina di Striscia la Notizia.

L’indiscrezione su Shaila Gatta, si frequenta con Riccardo Sottil?

L’indiscrezione è stata messa in circolo da Deianira Marzano. Una fonte le ha riferito di una presunta vicinanza in corso tra Sottil e Gatta. Inizialmente l’esperta di gossip non ha creduto allo ‘spiffero’. Si è però ricreduta quando un’altra gola profonda le ha fatto notare che il calciatore piemontese sarebbe un amico del manager dell’ex concorrente del Grande Fratello. Marzano ha aggiunto di aver avuto conferme ‘blindate’ sul fatto che l’atleta condividerebbe un legame amichevole con chi cura gli affari dell’ex velina. Alla luce di ciò, l’esperta di gossip ha sostenuto che potrebbe essere nata una coppia o, per lo meno, una nuova frequentazione grazie all’amicizia comune poc’anzi menzionata.

Laddove fosse confermata la liaison, si tratterebbe della prima frequentazione per Shaila dopo la tumultuosa love story vissuta con Lorenzo Spolverato. La relazione è giunta al capolinea in modo totalmente inaspettato nel corso della finalissima del reality show di Canale 5. Gatta ha lasciato l’allora fidanzato in mondovisione, facendo saltare il banco.

Il modello, in diverse interviste, ha spiegato che la rottura maturata in quel momento e in quel modo lo ha lasciato parecchio frastornato. Dopo l’episodio ha risentito privatamente l’ex in alcune occasioni. Diversi fan avevano sperato in un ritorno di fiamma. Nulla di tutto questo. Come spiegato sia da Spolverato sia da Gatta, la love story è da considerarsi del tutto archiviata.