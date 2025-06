Lorenzo Spolverato, frecciatina a Shaila Gatta? Il video parla chiaro

Lorenzo Spolverato, dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello, sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Per lui è stata una esperienza importante sotto ogni punto di vista e che si è conclusa in modo decisamente strano, perché all’interno della casa più spiata d’Italia, pensava di aver trovato l’amore con Shaila Gatta. I due sono stati una coppia per tutta la durata del programma, ma quando lei è uscita nel corso della semifinale, tornando a casa ha avuto modo di capire di non volere un amore così vicino. E così, dopo una settimana, ha chiuso ufficialmente la loro storia. Sono passati diversi mesi da questo evento, eppure ancora oggi viene facile pensare che siano entrambi l’uno nei pensieri dell’altro. Soprattutto dopo il video pubblicato da Lorenzo su Instagram.

L’aspirante attore, infatti, ha postato questo filmato con una frase piuttosto chiara: “Pensavi che ci fossi rimasto male? No, ci ho solo costruito un carattere” una frase che fa pensare subito al modo in cui è stato lasciato, qualche mese fa, in occasione della finale del Grande Fratello. Proprio per questa ragione molte persone hanno interpretato questo video come una frecciatina alla sua ex fidanzata.

È la prima volta che vedo una frecciatina a lei da parte di Lollo, #shailenzo — Alleg2311___ (@Gagaga1234___) June 18, 2025

Lorenzo Spolverato pensa ancora a Shaila Gatta? Il video è diventato virale

La storia tra Shaila e Lorenzo, purtroppo per i fan, è terminata in modo decisamente inaspettato. Dopo i numerosi tira e molla a cui abbiamo assistito quando erano all’interno del reality, erano in molti a credere che si sarebbero ritrovati esattamente come è accaduto tante volte, ma in realtà tra di loro in questi mesi non ci è mai stato alcun ritorno di fiamma. I due infatti si sono concessi giusto un tradimento pochi giorni dopo la fine del programma, si sono sentiti a telefono ma da allora non hanno avuto più contatti.

Anzi, addirittura si vocifera che Shaila abbia bloccato Lorenzo sui social, così da non vedere più i suoi movimenti. Questa voce sta diventando sempre più insistente in questi giorni e molti fan ipotizzano che questa presunta frecciatina si riferisca proprio ad un eventuale blocco da parte di Shaila, ma ovviamente niente di sicuro: solo lui sa la verità che si nasconde dietro il video che ha pubblicato.