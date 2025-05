Lorenzo Spolverato fiume: “Ho chiamato il padre di Shaila e l’ho bloccata”

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio e per la prima volta racconta dettagliatamente in un’intervista fiume concessa a Fanpage.it tutto ciò che è accaduto con Shaila Gatta dopo la conclusione del Grande Fratello. Il modello e l’influencer, nella Casa più spiata d’Italia, sono stati protagonisti di una love story controversa, a tratti tossica. Lei, eliminata prima dell’atto conclusivo del reality show, nel corso della finale lo ha lasciato in diretta televisiva. Un colpo di scena che ha fatto discutere e che ha dato una mazzata a Spolverato che ha spiegato che non si aspettava che la vicenda potesse terminare in quel modo. Il modello ha anche narrato tutti i dettagli di quel che è avvenuto nelle settimane successive alla fine del GF.

Lorenzo Spolverato sulla rottura con Shaila Gatta

Finale del Grande Fratello, Shaila prende parola e accusa Lorenzo di aver avuto un atteggiamento tossico e manipolatorio. La relazione sentimentale termina in quel momento. “Io non l’avrei mai fatto – ha commentato Spolverato -. Era l’ultima cosa che mi aspettavo. Me lo ricordo come se fosse ieri: ero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e farmi passare, di conseguenza, da manipolatore”.

Il modello ha poi dichiarato che la sua ex, essendo uscita prima di lui dalla Casa più spiata d’Italia, ha avuto la possibilità di vedere dall’esterno i video di quanto avvenuto al Grande Fratello. “Ha semplicemente deciso di entrare e ripulirsi l’immagine”, ha tuonato Lorenzo, ammettendo dall’altro lato di aver avuto comportamenti non irreprensibili. “Ma arrivare a darmi etichette del genere, per di più in diretta durante una finale, era solo un modo per ripulirsi. E nonostante questo mi dispiace per lei e per tutto il veleno che si è presa sui social dopo quel momento”.

Spolverato ha aggiunto che dopo la doccia fredda della finale è rimasto frastornato per un mese, sentendosi come uno “che aveva preso una serie di schiaffi in pieno viso“. Dopo essere stato lasciato, ha tentato di comprendere che cosa avesse portato Shaila a fare quello che ha fatto: “Ho trascorso settimane intere a cercarla, a provare a capire. Ci ho messo un po’ ma oggi so che non mi merito il trattamento che ho ricevuto. Mi sono chiesto come sia stato possibile. Chi è davvero Shaila?”

“Shaila mi ha amato davvero? Chi ama non si comporta così”

Quando a Lorenzo è stato chiesto se crede di essere stato davvero amato dall’ex velina di Striscia la Notizia, è arrivata la seguente amara risposta: “Chi ama davvero non ce la fa a comportarsi così. Magari è uscita, ha cominciato a vedere qualche video, a sentire quanto dicevano o parenti e amici…Sicuramente non si aspettava gli insulti e l’odio social nei confronti della coppia. Una relazione si può anche chiudere ma farlo in questo modo no. È stato troppo”.

Il modello, nonostante tutto, pensa che Shaila in qualche modo lo abbia amato seriamente “perché certe cose non puoi recitarle”. A questo punto ha teorizzato che Gatta è come se lottasse con due personalità: “Shaila persona è diversa da Shaila personaggio, ex velina con centinaia di migliaia di follower. E quella Shaila, che è quella che ho conosciuto quando il reality è finito, non si è vista al mio fianco. È una Shaila con la maschera, un tipo di persona che nemmeno a me interessa frequentare”.

La verità sullo schiaffo dopo la finale del Grande Fratello

Si è mormorato che subito dopo la finale del GF, a telecamere spente, Shaila abbia dato uno schiaffo a Lorenzo. Cosa c’è di vero? Pare nulla. “Non abbiamo avuto alcun contatto”, ha spiegato Spolverato, smentendo le ricostruzioni che hanno narrato di una sberla. E dopo la rottura in mondo visione che cosa è accaduto? Per una settimana il modello è rimasto in “stand by” per cercare di metabolizzare l’intera vicenda. Poi ha iniziato a cercare l’ex fidanzata inviandole dei messaggi che, però, non hanno ottenuto alcuna risposta. Ha anche provato a chiamarla, ma lei non si è fatta trovare.

“Quindi – ha aggiunto – ho deciso di scrivere a suo padre e gli ho detto che avevo bisogno di parlare con la figlia. Nemmeno lui ha risposto ai miei messaggi ma il giorno dopo Shaila mi ha chiamato. Al telefono era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l’avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata. A quel punto mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF. (Ride amaro, ndr) Il problema è che quei video facevano riferimento a cose sapute e risapute”.

E ancora:

“Continuava a ripetermi che volevo Helena, che tentavo di portare persone dalla mia parte per metterle contro di lei. L’unico appunto in cui mi sono ricevuto colpevole – ed è un aspetto sul quale sto lavorando – faceva riferimento al fatto che, quando litigavamo, non mi faceva piacere vederla ridere e scherzare con altri. Ma il fatto che mi piacesse un’altra donna è falso. Shaila dà tanto peso alle fandom, non le interessava quello che avevo da dire io”.

L’incontro a Milano

Dopo qualche settimana Lorenzo è venuto a sapere che Shaila era a Milano e l’ha raggiunta: “Ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre”. In quell’occasione non c’è stato alcun bacio, soltanto un abbraccio. Spolverato ha dichiarato che si è reso ancor più conto di non essere ascoltato in quanto l’ex velina “preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social”.

“Durante quell’incontro – ha proseguito – abbiamo deciso di mantenere un buon rapporto, volevo essere suo amico per aiutarla a causa dell’odio social che stava ricevendo. L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro. Dopo qualche giorno, ho provato a richiamarla per capire come stesse. Mi mancava e speravo di instaurare un rapporto. Ero ancora innamorato quindi mi dispiaceva che non si facesse mai sentire. Poi però, dopo la seconda telefonata, ho scoperto una cosa”.

La cosa a cui ha fatto riferimento è una diretta di Shaila con i fan. Spolverato ha scoperto che Gatta aveva raccontato ai followers che si erano visti. “Per me – ha commentato – è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita”.

Quel messaggio non ha mai ottenuto risposta in quanto Spolverato, dopo averlo inviato, ha bloccato Shaila:

Non mi interessa nemmeno capire se e quanto le siano mai interessati gli “shailenzo” o quanto potessero fare per lei. Adesso mi ha perso, ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla. Forse ha capito che per il tipo di lavoro che fa, ed essendosi presa tanto veleno, doveva staccarsi da me perché non ne avrebbe ricavato nulla a livello professionale? Può essere. Non me lo chiedo più”.

La risposta sulle voci che lo vorrebbero a Uomini e Donne

Di recente alcuni presunti ben informati hanno sostenuto che Lorenzo sia stato contattato da Maria De Filippi per un ipotetico trono a Uomini e Donne. La verità? “No. Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Io sono diplomato in cinematografia e ho fatto diversi corsi di public speaking. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Voglio fare un percorso diverso rispetto a quello dei classici reality”.

Infine la smentita sul presunto flirt con Greta Rossetti: “L’ho vista in amicizia in una sola occasione quando è finita la relazione con il suo ex compagno”.