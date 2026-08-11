Shaila Gatta, maxi party per i 30 anni: look aggressivo e nuovo fidanzato Simone

Festa grande per Shaila Gatta, che ha compiuto 30 anni lo scorso 6 agosto. Al party, secondo quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. L’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe intrecciato una relazione con Simone Camolese, ragazzo torinese e figlio dell’allenatore di calcio Giancarlo. Sembra che dopo i festeggiamenti, i due piccioncini si siano concessi un viaggio romantico. Chi ancora sperava che la ballerina e l’ex Lorenzo Spolverato potessero avere un futuro dopo il turbolento legame vissuto all’interno della Casa del Grande Fratello può mettersi il cuore in pace: nessun ritorno di fiamma in vista.

Shaila Gatta fidanzata con Simone Camolese: esplode il gossip

Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più controverse del Grande Fratello 2024-2025. Nel reality ebbe una burrascosa e criticata storia con Spolverato, che fu piantato in asso nel corso della finale. Dopo essere rimasta per mesi sotto i riflettori mediatici, l’ex velina ha assunto un profilo basso, mantenendo il più possibile il riserbo sulla sua vita privata. Lo scorso maggio è tornata a fare capolino nella cronaca rosa per un presunto flirt con Alvise Rigo. Lei, a La Volta Buona, lasciò intendere che ci fosse qualcosa con l’attore, mentre lui smentì qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Si arriva al compleanno dei giorni scorsi, quello in cui Gatta si sarebbe presentata al fianco di Camolese. Resta da capire se la relazione evolverà in una storia duratura oppure no.

Il maxi party per festeggiare i 30 anni: look ‘aggressivo’

Tornando al party, è stato organizzato nella Villa Gervasio, un locale di Bacoli. Oltre al già citato Camolese, presenti gli amici più cari della ballerina classe 1996.

Una sala della struttura è stata allestita con fiori e candele nei colori del bianco e del rosa. Non è mancato l’intrattenimento a bordo piscina e non sono mancati nemmeno gadget personalizzati e la maxi torta a più piani. La festa è stata a tema Bridgerton. L’ex gieffina ha spiegato di essere sempre stata innamorata dei contesti romantici. Sui social ha così commentato l’evento:

Custodisco nel cuore ogni istante dei miei 30 anni: l’atmosfera sospesa, gli sguardi delle persone che amo, le risate, gli abbracci, le emozioni condivise. Tutto ciò che, per una sera, ha reso il tempo quasi immobile. Ma la vera magia non era negli allestimenti. Era nelle persone. In chi c’era, in chi ha sorriso con me, in chi mi ha abbracciata, in chi ha reso quella giornata ancora più speciale semplicemente condividendola. Perché alla fine, ciò che rimane davvero non sono le fotografie, i fiori o le luci. Rimane l’amore con cui siamo stati circondati. E quello, più di ogni altra cosa, è il regalo più prezioso che potessi ricevere.

Alla festa Shaila ha sfoggiato un look ‘aggressivo’ color crema: ha scelto un abitino in stile corsetto con chiusura frontale, combinato con una camicia a maniche lunghe a palloncino, con rifiniture di pizzo floreale. Il vestito ha anche dettagli a balze stratificate che formano la gonnellina sottostante. Per quanto riguarda le calzature, la decisione è caduta su un paio di sandali rosa con tacco a spillo vertiginoso.