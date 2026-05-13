Alvise Rigo ammette la storia con Elisabetta Canalis ma sbugiarda Shaila Gatta: rivelazioni nette

Alvise Rigo ha rotto il silenzio sulla storia d’amore vissuta con Elisabetta Canalis e sul presunto flirt avuto con Shaila Gatta. Nei mesi scorsi, il gossip del Bel Paese, per settimane, ha parlato di un legame intimo tra l’attore con un passato da rugbista e l’ex velina sarda. I due non hanno mai ufficializzato la relazione, sebbene alcune paparazzate non abbiano lasciato spazio ad alcun dubbio circa la natura del loro rapporto. Ora, intervistato da Chi, Rigo ha ammesso per la prima volta pubblicamente di aver vissuto momenti speciali con Canalis. Ha invece smentito quanto riferito da Shaila: con lei non avrebbe nemmeno avuto un flirt.

Alvise Rigo e le dolci parole dedicate a Elisabetta Canalis

L’ex rugbista ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti durante le registrazioni di “Physical Italia: da 100 a 1“, programma di sfide sportive targato Netflix. Sul set è scoccato un qualcosa di particolare che Rigo definisce in questi termini: “Tra noi c’è stata sintonia sin dal primo giorno, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato molto a stretto contatto, c’è stata una grande compatibilità, e il resto… lo sappiamo già”. Sì, in effetti si sa: è nato un rapporto intimo che, però, è durato poco. Dalla serie ‘breve ma intenso’. “Di lei mi è piaciuto tutto. Il carattere, la persona che è… Però è finita, come tutti sanno”, ha concluso. Per la prima volta ha quindi confermato che la love story c’è stata.

Sbugiardata Shaila Gatta: nessun flirt

Shaila Gatta, di recente, è stata ospitata a “La Volta Buona”, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nella trasmissione ha subito una sorta di imboscata televisiva: le sono state mostrate alcune paparazzate che la vedevano in compagnia di Alvise Rigo tra le strade di Milano. Lei aveva spiegato che con l’attore c’era in corso una conoscenza e che era un uomo molto interessante. Di fatto aveva lasciato intendere che c’era in corso una frequentazione. Alvise, sempre nell’intervista rilasciata al magazine Chi, ha invece descritto la situazione in tutt’altro modo, smentendo categoricamente di aver avuto qualsivoglia legame sentimentale o di natura intima con l’ex gieffina.

“Shaila è semplicemente una collega di lavoro. Niente di più, assolutamente niente di più”, ha dichiarato Rigo. “Ci troviamo spesso a eventi sponsorizzati dagli stessi brand, tutto qui. Sono single e tutto concentrato sul lavoro”, ha concluso. Parole nette e perentorie che non lasciano spazio ad alcun tipo di congettura. Con Gatta, almeno stando alla versione dell’ex rugbista, non c’è stato nulla. E non c’è nemmeno ora.