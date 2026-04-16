Shaila Gatta e Alvise Rigo insieme: svelato come ha reagito l’ex di lui Elisabetta Canalis

Procede la frequentazione tra Shaila Gatta e Alvise Rigo. La notizia della liaison è trapelata una ventina di giorni fa, in modo un po’ bislacco. Nel programma La Volta Buona è stata ospitata l’ex gieffina. Nella trasmissione è intervenuto anche il direttore di Oggi che ha mostrato alcune paparazzate di lei e del modello. Shaila è rimasta di sasso per l'”imboscata”. Alla fine ha ammesso il flirt con l’ex rugbista che, di recente, è anche finito al centro del gossip per aver avuto una love story con Elisabetta Canalis. Tra l’altro, senza che quest’ultima e tantomeno Rigo abbiano mai ufficializzato la rottura. Ecco perché quando Gatta si è ritrovata a confessare la frequentazione con l’uomo, molti si sono domandati se ci fosse di mezzo un tradimento nei confronti della showgirl sarda.

Shaila Gatta e Alvise Rigo insieme: Elisabetta Canalis non ha battuto ciglio

A spiegare che cosa è accaduto è stato ancora il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato che Canalis non è stata tradita per il semplice fatto che quando Shaila e Alvise hanno deciso di approfondire la loro conoscenza, l’ex rugbista ed Elisabetta avevano già troncato. Per questo motivo, l’ex velina 47enne, quando è venuta a conoscenza della tresca di Gatta e della sua ex fiamma, avrebbe reagito in modo tranquillo, senza strapparsi le vesti. “Non è gelosa, non ha battuto ciglio”, ha scritto il magazine diretto da Andrea Biavardi.

“Si erano detti addio – si legge sulla rivista – ben prima della nostra paparazzata. Già da tempo Canalis e lo sportivo avevano smesso di seguirsi anche sui social, chiaro segnale di un allontanamento affettivo”. C’è inoltre da sottolineare che Elisabetta non avrebbe mai ritenuto Rigo un compagno con il quale costruire un progetto di vita a lungo termine. Lo avrebbe considerato come un “amico speciale”.

In effetti la loro frequentazione è stata fugace, giusto qualche settimana. E nemmeno mai ufficializzata, sebbene le paparazzate abbiano provato inequivocabilmente che tra i due c’è stato del tenero. Insomma, una bella avventura ma nulla di più. Chissà se invece adesso Alvise e Shaila hanno intenzione di impegnarsi per un qualcosa che potrebbe mettere radici oppure se anche loro vogliono soltanto viversi un’amicizia “speciale” senza pensare troppo al domani.