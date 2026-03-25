Shaila Gatta ammette di stare con Alvise Rigo, liquidata Elisabetta Canalis: la frase di fuoco dell’ex velina

Shaila Gatta sta frequentando Alvise Rigo. Lo ha confermato la stessa ex velina nel corso dell’ospitata a La Volta Buona, mercoledì 25 marzo. Una notizia che se ne porta dietro un’altra: la relazione tra l’ex rugbista ed Elisabetta Canalis è terminata. Ma si proceda con ordine: Shaila ha fatto tappa nel salotto di Caterina Balivo. In trasmissione è intervenuto anche il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, che ha mostrato in diretta le paparazzate in cui si vedono la 29enne di Aversa e Rigo in atteggiamenti che lasciano zero dubbi sulla natura del rapporto tra loro. I due sono stati sorpresi sorridenti e affiatati per le strade di Milano, prima di dirigersi insieme verso il Lago di Garda.

Shaila Gatta frequenta Alvise Rigo: l’ammissione con imbarazzo a La Volta Buona

Alla vista degli scatti, Shaila ha palesato un imbarazzo che non è passato inosservato. Dall’altro lato ha ammesso che sì, sta frequentando l’attore e che le paparazzate sono state scattate nel corso del loro primo incontro. Insomma, il rapporto è cominciato da pochissimo. “Sono un personaggio pubblico, ma molto vulnerabile alla pressione mediatica – ha commentato Gatta -. Esco da un anno molto burrascoso, soprattutto a causa dei commenti negativi”.

Il riferimento è stato alla love story tormentata con Lorenzo Spolverato, vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello. Da quella vicenda, l’ex velina ha imparato a esporsi meno pubblicamente riguardo alla sua vita sentimentale: “Tendo a tenere privata la mia vita e le mie uscite, quindi mi cogliete di sorpresa. Non sapevo che ci fossero i paparazzi durante la nostra prima uscita. Ci stiamo conoscendo. È un ragazzo molto interessante”.

La battutaccia di Magalli

In studio c’era anche Giancarlo Magalli, che ha scandito una battuta velenosa nei confronti di Shaila, giocando con il suo cognome. “Mi pare Gatta… morta…”, la frecciatina dell’autore televisivo. Pronta la replica della ballerina: “No amore, sempre viva la Gatta, soprattutto a 30 anni”.

il karma io non ho bisogno di fare gossip con i miei flirt !!!! pic.twitter.com/krGlvKi81S — sonoesauritissima_ (@esausta___) March 25, 2026

La frase di Elisabetta Canalis sull'”uomo che mette like a ogni donna”

Rigo e Canalis hanno avuto un flirt nelle scorse settimane. Entrambi non hanno mai parlato a livello pubblico della loro relazione, ma alcune paparazzate li hanno ‘inchiodati’, non lasciando spazio a dubbi. Di recente si era diffusa la voce che avessero tagliato tutti i ponti, ma il magazine Chi smentì tale indiscrezione, pubblicando alcune foto in cui si notavano l’ex rugbista e la 47enne sarda insieme. Evidentemente, a distanza di poco, i due si sono detti addio. Ed è lecito pensare che la rottura non sia stata soft. Motivo? Canalis, pochi giorni fa, ha scritto una frase di fuoco su Instagram. E tutto spinge a credere che sia stata rivolta all’attore.

“Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante”, aveva digitato Elisabetta, senza fare nomi espliciti. Molti associarono la bordata a Rigo. Oggi c’è ancora più il sospetto che il bersaglio dello sfogo fosse proprio l’ex rugbista.