Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è finita. Lei: “Mette like a tutte, imbarazzante”

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo avrebbero già smesso di frequentarsi. E pare che la showgirl sarda si sia tolta qualche sassolino dalle scarpe, per non dire sassolone, dopo la fine della fugace love story. Vanity Fair, nelle scorse ore, ha riferito che l’attore veneziano e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno messo fine alla liaison. Tra l’altro né lei né lui l’avevano ufficializzata, ma non c’erano dubbi sul fatto che si stessero vedendo intimamente. In particolare, la prestigiosa testata ha fatto sapere che Canalis in questo momento ha diverse priorità tra le quali non figurerebbe l’ex rugbista.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si frequentano più, lei: “Nessuna vuole vantarsi di uno che mette like a tutte”

A stretto giro dall’indiscrezione lanciata da Vanity Fair, l’ex velina ha postato una storia su Instagram alquanto curiosa che, a tutti gli effetti, sembra una bordata nei confronti di Rigo. “Gli uomini irraggiungibili sono superiori”, ha esordito Elisabetta, per poi aggiungere: “Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante”.

Canalis non ha menzionato esplicitamente l’attore, ma praticamente tutti coloro che la seguono hanno pensato che le sue esternazioni abbiano avuto come bersaglio proprio l’ex rugbista. Quest’ultimo non si è invece reso protagonista di alcun gesto che potesse far pensare a un commento sul flirt giunto al capolinea.

Sempre ammesso e non concesso che le parole della showgirl siano state indirizzate all’aitante Alvise, si capisce in un amen che il flirt non sarebbe terminato nel migliore dei modi. Anzi, Elisabetta sarebbe rimasta comprensibilmente con il dente avvelenato. Discorso assolutamente differente invece per la conclusione del suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, con la quale Canalis ha la figlia Skyler Eva (10 anni).

Con il medico è rimasta in ottimi rapporti, nonostante il naufragio coniugale. Canalis, prima di frequentare Rigo e dopo la rottura con Perri, ha vissuto una storia d’amore con l’atleta Georgian Cimpeanu. I due si sono mostrati affiatati anche sui social prima che la relazione terminasse su un binario morto. L’ex velina e lo sportivo non hanno mai commentato pubblicamente la fine del rapporto. Ignoti quindi i motivi che li hanno portati ad allontanarsi.