Shaila Gatta e Alessandro Zarino in un’intervista al settimanale Chi, in edicola il 14 dicembre, hanno parlato del loro amore. Com’è nato e perché all’inizio della storia, quando sono uscite le prime indiscrezioni, hanno smentito di stare insieme. L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno raccontato di conoscersi da anni ma di essere stati solo amici fino a qualche mese fa. Hanno aggiunto che hanno sempre saputo che in fondo non era solo amicizia ma qualcosa di più. Si sono contattati tramite i social, nonostante abitassero vicini, si sono incontrati per un caffè e da li è iniziata la loro amicizia ‘speciale’.

Dal primo incontro sono passati anni, l’ex velina ha conosciuto un’altra persona e Zarino è diventato tronista a Uomini e Donne da Maria De Filippi. Solo quest’estate tra i due è nata una storia d’amore e c’è stato il primo bacio, come racconta la Gatta:

“Avevamo un’amicizia leale, autentica anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Il primo bacio? Arrivato quest’estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia”.

Anche l’ex tronista ha commentato quel bacio dicendo che non se lo aspettava ma lo desiderava fortemente. Ha rivelato che: “Mi è bastato un solo sguardo per perdere la testa. La guardi: è bellissima”.

L’ex velina ha voluto fare le cose con molta calma con Zarino perché aveva da poco concluso una relazione importante. Era infatti fidanzata da circa tre anni con l’ex calciatore Leonardo Blanchard: “Lui ha avuto la forza e la pazienza di aspettare”.

Infine hanno spiegato perché quando sono uscite le prime indiscrezioni sulla loro relazione hanno smentito di stare insieme:

“Lo chiami pure senso di protezione. Volevamo tutelare il nostro sentimento ed essere sicuri prima di mostrarci al mondo”.

Oltre alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Alessandro Zarino, nel 2020, è stato protagonista del gossip. In quel periodo ha avuto una breve relazione con Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro, programma di Paolo Bonolis. Sono stati insieme solo qualche mese ma hanno fatto molto parlare perché quando il flirt finì la ragazza scrisse sul suo canale social di essere stata con un “narcisista manipolatore”. Non è finita qui perché l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva raccontato che la Brambilla nello stesso periodo si frequentava con Zarino ma anche con Alessandro Basciano. Per lei i due ragazzi, che erano amici, si sono anche ritrovati a litigare.

Alla fine però Basciano e Zarino hanno chiarito la questione. Per Francesca invece non hanno avuto belle parole e hanno lasciato intendere di essere stati presi in giro entrambi. Amen!