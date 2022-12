Shaila Gatta e l’ex tronista Zarino stanno insieme: fuori la verità

Shaila Gatta e Alessandro Zarino stanno insieme. A svelare la verità dei fatti sono proprio i due diretti interessati, che solo qualche mese fa avevano deciso di smentire il gossip che li vedeva come una coppia già formata. Infatti, molti dei loro follower si chiedono come mai abbiano inizialmente negato per poi annunciare in queste ore che sono invece fidanzati.

Anche chi aveva lanciato l’indiscrezione su Shaila e Zarino questa estate, ovvero Deianira Marzano, ha sottolineato questo dettaglio. La maggior dei fan dell’ex velina di Striscia la Notizia e dell’ex tronista di Uomini e Donne è contenta di avere questa conferma. Nelle scorse ore, la coppia ha condiviso sui rispettivi profili di Instagram un video che li ritrae mentre si allenano.

Baci e abbracci in questo filmato in bianco e nero confermano il gossip di questa estate. Shaila e Alessandro appaiono sorridenti e innamorati in questo video, cosa che non può non far felici i loro fan. “Us (Noi)”, questa l’unica parola usata dalla coppia per annunciare la loro love story a chi da sempre li segue e li sostiene sui social network.

Sono tanti coloro che da tempo erano convinti che prima o poi sarebbe arrivato questo annuncio. Questo sebbene Shaila Gatta e Alessandro Zarino avessero mesi fa deciso di smentire i gossip del momento. I due avevano rivelato che la loro vicinanza era dovuta a motivi legati al lavoro. Avevano raccontato di aver condiviso un periodo insieme nella stessa comitiva.

“Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale”

Queste le parole usate da Shaila e Zarino quando avevano negato di essere una coppia. “Siamo spesso insieme perché siamo degli atleti”, avevano assicurato la ballerina e l’ex tronista. I due avevano anticipato che avrebbero continuato a crescere insieme e a confrontarsi per creare nuovi importanti progetti. Probabilmente all’inizio i due effettivamente condividevano molto tempo insieme per le collaborazioni professionali.

Col tempo tra Shaila e Alessandro è nato l’amore, come dimostra il video che hanno appena pubblicato. “La coerenze l’avete trovata nelle patatine”, scrive qualcuno per mostrare il suo disappunto. L’ex velina non si tira indietro, anzi risponde anche alle critiche. “Al forno però”, commenta con ironia la ballerina che si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 partecipando alla 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

“Ops”, risponde Shaila a chi le fa notare che fino a qualche tempo fa entrambi avevano smentito il gossip che li vedeva protagonisti.