Shade insultato da Inigo Placido: una parola specifica accende lo scontro

Grosso scivolone per il figlio di Michele Placido. Ecco il motivo della discussione con il cantante di Bene ma non benissimo

È scontro tra Vito Ventura, in arte Shade e Inigo Placido, figlio del noto attore e regista Michele Placido, fratello di Brenno, Michelangelo e Violante. Ebbene, il noto cantante di Bene ma non benissimo ha deciso di vuotare il sacco e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del figlio d’arte. L’arena di scontro è stata – come spesso accade – la piattaforma social. In questo caso il mezzo è stato Twitter.

Infatti Shade ha pubblicato uno screenshot in cui ha mostrato una risposta piuttosto sprezzante nei confronti del giovane cantante. Tuttavia, le parole uscite dalla bocca di Inigo Placido fanno riferimento non solo al suo disprezzo nei confronti della musica prodotta dalla star ma anche a un appellativo decisamente poco carino nei suoi confronti. Non tanto per il significato del termine in sé quanto per il valore negativo che gli viene associato dal figlio di Michele Placido.

Il cantante di Bene ma non benissimo ha quindi riesumato la conversazione. Nello screen Inigo Placido usa la parola “vitodown” per cercare di insultarlo. Shade ha sottolineato di non aver voluto condividere prima lo screen con i suoi follower perché trovava molto triste l’accaduto ma poi ci ha ripensato.

Infatti, l’intento del cantante attraverso la pubblicazione del commento del fratello di Violante Placido ha voluto mostrare come effettivamente, secondo lui, i figli d’arte crescano convinti che a loro tutto possa essere concesso. I tweet seguenti condivisi da Shade fanno presente la sua opinione in merito alla questione.

Il cantante di Bene ma non benissimo ha voluto soffermarsi sull’utilizzo della parola “down” in senso offensivo e improprio. Dopo aver ammesso di aver provato disgusto per come ancora oggi il termine possa essere veicolato come insulto per offendere e non come una sindrome quale è, ha ricordato la sua esperienza. Infatti il Vip ha fatto presente di aver lavorato con ragazzi con ragazzi down in passato e di averli trovati molto più maturi di chi, nella vita, molto probabilmente non ha trovato le stesse difficoltà di quest’ultimi.

Infine il cantante ha poi ha sottolineato la mancanza di educazione e di rispetto di Inigo. Nonostante il padre di Placido abbia un elevato livello culturale. E ha fatto il paragone con lui dicendo: “Mio padre faceva il meccanico e non l’attore ma mi ha trasmesso l’educazione e il rispetto”.

Shade, perché ha litigato con Inigo Placido

Il cantante di Bene ma non benissimo ha avuto anche l’opportunità di spiegare quale sia stato il motivo della lite. Il giornalista Andrea Conti gli ha infatti chiesto, sempre su Twitter, la motivazione e Shade ha spiegato il fatto. Inigo Placido ha scritto tutto ciò sotto un suo commento sotto un post di Rosa Chemical, rapper italiano. Si scherzava infatti che lui fosse meglio di Eminem.

Per il momento Inigo non ha replicato alle provocazioni.

Ho ricevuto un insulto qualche tempo fa dal figlio di un noto attore. Non mi andava di mostrarvelo perché non gli ho dato molto peso e l’ho trovato un po’ triste.

Però trovo anche giusto che vediate come crescono questi trentenni “figli d’arte” convinti di essere capi del mondo. pic.twitter.com/FUrDwupXgk — Shade (@thetrueshade) February 3, 2021

L’uso della parola “down” come insulto mi fa vomitare.

Anni fa ho lavorato (cosa che forse lui non ha mai fatto) con ragazzi down e posso assicurare che erano molto maturi e, a differenza sua, sapevano utilizzare il verbo essere e mettere l’accento sulla E quando necessario. — Shade (@thetrueshade) February 3, 2021