Shade e Gaia Masera storia al capolinea: la confessione a Cr4

Dopo i rumors della crisi durante Sanremo 2019, il rapper dichiara di essersi lasciato con la sua compagna

Lei si chiama Gaia Masera, meglio conosciuta come Basic Gaia per la sua attività di youtuber e influencer. Gaia e il rapper Shade si sono conosciuti su Facebook e da allora non si sono più lasciati. Lo scorso anno, durante il Festival di Sanremo, sono circolate voci circa una crisi tra i due dovuta ad un presunto flirt tra il cantante e Federica Carta: i due hanno gareggiato insieme con il brano ‘Senza Farlo Apposta’. Le voci di una possibile rottura tra la coppia sono arrivate dopo che i fan hanno notato un silenzio stampa da parte della Masera durante la settimana sanremese. Pochi giorni dopo, durante la trasmissione Detto Fatto, l’esperto di gossip Giovanni Ciacci ha tranquillizzato gli animi dei fan ribadendo la presenza di una fidanzata nella vita del cantante in gara a Sanremo 2019. Nelle ultime ore, però, pare che la relazione tra il rapper e la youtuber sia terminata davvero: ospite a La repubblica delle donne, Shade ha confermato la fine della storia d’amore con Gaia, suscitando grande stupore in studio. Ma vediamo cos’è accaduto nel talk di Piero Chiambretti il 12 febbraio 2020.

Shade e Gaia, fine di un amore: il cantante confessa tutto a Cr4

Durante il consueto momento dedicato alle bambine, il noto rapper Shade ha fatto il suo ingresso in studio a La repubblica delle donne. Dopo aver risposto alle domande curiose delle ragazzine presenti in studio, una tra loro gli ha fatto una domanda particolare: “Dato che Fedez è già fidanzato, ti vuoi fidanzare con me?”. Esilarante l’intervento paterno di Chiambretti che le risponde: “Primo sei troppo piccolina per avere il fidanzato, qui parla il babbo, secondo lui ha già una fidanzata che è un’influencer”. A questo punto il conduttore ha mostrato una foto di Shade e della Masera ma il rapper ha dichiarato: “Guarda al momento no, non sono fidanzato”. Piero quindi ha aggiunto: “Ah quindi quella foto la possiamo bruciare?”. “Eh si”, ha concluso il cantante.

Il presunto flirt con Federica Carta

Durante il noto programma di Rai 2 Detto Fatto, parlando di Sanremo 2019, fu proprio l’opinionista Ciacci che ipotizzò una possibile storia con la Carta: “Sembra che abbiano una relazione. Sembra che i due inizino già a inciuciare. Mi stanno dicendo che lui è fidanzato, che abbiamo detto una roba di corna?”, flirt poi smentito dai diretti interessati.