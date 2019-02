Federica Carta e Shade innamorati ma lui ha un’altra? Parla Ciacci

Shade tradisce la fidanzata con Federica Carta? Il gossip di Sanremo, parla Giovanni Ciacci

Da quando sono usciti con il loro primo singolo insieme, Federica Carta e Shade sono spesso finiti al centro del gossip. I due giovanissimi artisti non sono fidanzati, o almeno questo dichiarano i diretti interessato nel corso delle varie interviste. In ogni caso, i rumors non si riescono a placare. L’ex allieva di Amici e il bel rapper hanno deciso di salire sul palco del Teatro Ariston insieme, partecipando perciò come singolo Big alla gara di Sanremo 2019. Ed è proprio dietro le quinte del Festival che si è riacceso il vociferare su una loro presunta relazione segreta. Nell’odierna diretta di Detto Fatto, Giovanni Ciacci ha lanciato la pietra, forse anche un bel po’ pesante.

Federica Carta e Shade insieme? A Sanremo si riapre il gossip, le rivelazioni di Giovanni Ciacci

Federica Carta e Shade hanno rivelato di essere uniti da una semplice ma speciale amicizia e niente di più. Nonostante ciò, a Sanremo pare si sia tornati a parlare di tradimenti e relazioni top secret. Da Bianca Guaccero, Giovanni Ciacci dichiara: “Sembra che abbiano una relazione. Sembra che i due inizino già a inciuciare. Mi stanno dicendo che lui è fidanzato, che abbiamo detto una roba di corna?” Insomma, la questione non è ancora del tutto chiara. Semplici rumors infondati o verità?! Come la prenderà la fidanzata di Shade?! Sicuramente non le farà piacere sapere determinate cose.

Federica Carta e Shade, Giovanni Ciacci sgancia il gossip: stanno insieme oppure no?

Federica e Shade si trovano molto bene insieme, ma in realtà è da mesi che non si fa altro che pensare ad una loro possibile relazione. In ogni caso, lui si dichiara innamoratissimo della sua fidanzata e sui social sono davvero molti i commenti che il rapper lascia sul profilo della sua amata. In ogni caso, meglio non voltare troppo le spalle.