Federica Carta e Shade stanno insieme? Lei: “A mio padre lui piace”

Federica Carta e Shade sono fidanzati? Le parole dei cantanti

Dopo il successo della canzone Irraggiungibile, Federica Carta e Shade sono approdati al Festival di Sanremo. Insieme, più complici e uniti che mai. L’ex cantante di Amici e il rapper sono una coppia? “Tra me e Federica c’è un rapporto speciale, perché lei è una ragazza speciale”, ha detto il 31enne al settimanale Di Più. “Shade piace anche a mio papà. Appena lo ha visto gli è piaciuto. E mio padre non è uno che va d’accordo con tutti, soprattutto con i ragazzi che ho attorno”, ha aggiunto la pupilla di Elisa. “Per il nostro lavoro ci stiamo vivendo, tra noi è nata un’amicizia veramente forte”, ha sottolineato Shade, il cui vero nome è Vito Ventura. “Abbiamo un rapporto lavorativo e umano importante, costruttivo, che andrà avanti”, ha evidenziato Federica.

Shade è fidanzato con una ragazza di Torino

Insomma, per il momento Shade e Federica Carta sono solo colleghi e amici. Soprattutto perché il rapper è già fidanzato: da qualche tempo fa coppia fissa con Gaia, architetto e make up artist di Torino. Federica è invece single. In passato si è parlato di due flirt con due ex allievi di Amici: Riccardo Marcuzzo e Michele Perniola. Ma la Carta ha sempre smentito.

Di cosa parla la canzone di Shade e Federica Carta

Senza farlo apposta è la canzone di Shade e Federica Carta a Sanremo 2019. Il pezzo racconta una storia vera, un amore non corrisposto, vissuto in prima persona da Shade, che è uno degli autori del testo.