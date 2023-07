Sgarbi su Amadeus: tirata in mezzo la sorella di Milly Carlucci

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la polemica che vede coinvolti Vittorio Sgarbi, Morgan e Amadeus. I primi due, durante la serata del MAXXI in cui sono stati ospiti, avevano avanzato le loro perplessità sulla direzione artistica di Amadeus per quanto concerne il Festival di Sanremo, che guiderà per la quinta volta consecutiva (probabilmente a febbraio 2024).

Le precedenti dichiarazioni di Sgarbi e Morgan: interviene Fiorello

In particolare, Sgarbi aveva sostenuto che, nell’organizzazione della kermesse musicale, non dovesse spettare ad Amadeus il compito di scegliere le canzoni partecipanti. Morgan, invece, aveva definito antidemocratico far dirigere cinque edizioni del Festival allo stesso presentatore. Nel giro di poche ore, il conduttore aveva pubblicato, sul suo profilo Instagram, un post criptico che molti hanno ipotizzato essere indirizzato proprio al politico e al cantante. Anche Fiorello era intervenuto sulla vicenda, attraverso un video postato sui social in cui difendeva Amadeus.

Sgarbi precisa e torna a parlare di Amadeus

Come riportato dal Corriere, Sgarbi ha voluto fare alcune precisazioni su quanto detto nella serata del MAXXI. A destare una certa sorpresa era stata la sua manifesta volontà di vedere Morgan alla guida del Festival di Sanremo, al posto dello stesso Amadeus. “Voglio ribadire che sono andato al MAXXI per uno spettacolo di e con Morgan” ha precisato Vittorio Sgarbi. Il discorso si è presto spostato su Amadeus e Fiorello:

“A personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista“.

Vittorio Sgarbi, d’altronde, ha voluto sottolineare le capacità del cantante, motivando perché lo riterrebbe il candidato ideale per condurre Sanremo al posto di Amadeus: “La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista” ha spiegato il politico, tirando in ballo anche la sorella di Milly Carlucci. Morgan, a detta di Vittorio Sgarbi, avrebbe i titoli adatti per scegliere le canzoni di Sanremo, date le sue competenze artistiche e culturali.

Amadeus e il post criptico: la risposta del conduttore a Sgarbi e Morgan

La polemica sul Festival di Sanremo e su Amadeus aveva portato lo stesso conduttore a prendere, seppur in maniera implicita, posizione sulla vicenda. Difficilmente, infatti, si è visto il conduttore e direttore artistico della kermesse pubblicare post di natura polemica sui social. Non tutti, ad ogni modo, avevano interpretato le parole di Amadeus come una risposta a Sgarbi e Morgan. Più di qualcuno le reputava una frecciatina ad alcune precedenti dichiarazioni di Alberto Angela, relative ai suoi guadagni paragonati a quelli del conduttore siciliano. Il fatto che anche Fiorello, storico amico di Amadeus, sia intervenuto in risposta a Sgarbi e Morgan, spinge a credere alla prima versione dei fatti.