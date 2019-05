Vittorio Sgarbi sceglie Nina Moric: il nuovo progetto della modella conquista il critico d’arte

Un nuovo e interessante progetto ha tenuto occupata Nina Moric negli ultimi mesi. La modella, amante dell’arte e abile nella pittura, ha lanciato una sua linea di abbigliamento ed ha anche prodotto dei quadri realizzati da lei a mano, mettendo anima e corpo in questa nuova sfida. A valutare positivamente questi suoi lavori, come lei stessa ha fatto sapere sui social, è arrivato anche un illustre critico d’arte: Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo, infatti, ha scelto due quadri della Moric da “ospitare” in una delle ultime mostre da lui organizzate e questo, per ovvi motivi, è un gran bel riconoscimento per Nina.

Nina Moric in mostra: Vittorio Sgarbi sceglie i suoi quadri

Che Vittorio Sgarbi sia un esperto in campo artistico è innegabile e questo, al di là delle proprie antipatie o simpatie personali, è chiaro a tutti. Per questo motivo Nina Moric, come dimostrano le sue ultime stories, ha accolto con entusiasmo la notizia della collocazione di due dei suoi quadri alla mostra “I mille di Sgarbi”, manifestazione curata da Vittorio in persona. Non solo pittura ma anche scultura, grafica e fotografia. All’evento saranno presenti una selezione di opere di artisti che vivono e creano sul territorio italiano, tra cui appunto Nina Moric.

Nina Moric tra lavoro e vita privata: la pausa dai social e i motivi del ritorno

Il ritorno in carcere di Fabrizio Corona ha spostato inevitabilmente l’attenzione anche sulle persone che gli sono state vicine negli ultimi tempi. L’arresto del suo ex ha molto turbato anche Nina Moric che, per un determinato periodo di tempo, ha scelto di non apparire sui social e di non commentare la triste faccenda. Adesso su Instagram è tornata ad essere attiva ma sulle sue faccende personali e della sua vita privata, come ha ribadito subito dopo l’arresto di Corona, è intenzionata a mantenere un profilo basso.