Sgarbi offende Fedez e Chiara Ferragni: “Vecchia befana con…”

Vittorio Sgarbi senza filtri sui Ferragnez. Il critico d’arte e opinionista tv, coinvolto di recente in una rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, ha offeso pesantemente Chiara Ferragni e il marito Fedez. Nell’ultima intervista rilasciata al portale MowMag Sgarbi è tornato a criticare il lavoro dell’influencer: un pi**a, a detta del 70enne, che lucra su persone incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe.

Le dure critiche di Vittorio Sgarbi

Un pensiero di qualche anno fa che ora, stando a quanto dichiarato da Vittorio Sgarbi, sarebbe peggiorato nel tempo. E qui è partito l’attacco alla coppia d’oro dello showbiz italiano:

“Adesso penso anche peggio perché secondo me il pi**a, cioè l’influencer pi**a, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito”

Vittorio Sgarbi ha poi aggiunto contro Fedez e Chiara Ferragni:

“A parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rinco****nito, propone delle cose per scemi”

Al momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora replicato alle ultime dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. In questi giorni la coppia si sta godendo una vacanza in Sicilia con i figli Leone e Vittoria. Di recente l’influencer e imprenditrice digitale ha spento le 35 candeline. Ha dunque deciso di festeggiare il compleanno a Palermo, insieme alla sua famiglia e ad alcune amici.

I precedenti tra Vittorio Sgarbi e i Ferragnez

Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi attacca pubblicamente Fedez e Chiara Ferragni. Sui social network si è scagliato contro la coppia in occasione del loro matrimonio celebrato in Sicilia nel 2018. Ma ha avuto pure qualcosa da ridire lo scorso anno, quando The Blonde Salad ha indossato delle ciabatte con calzini bianchi.

La sorella di Valentina e Francesca non ha mai replicato alle provocazioni di Sgarbi: Chiara tende da sempre a farsi scivolare le critiche e ad andare avanti per la sua strada. Un atteggiamento che l’ha portata a diventare una delle persone più influenti in Italia e non solo.

Fedez invece non è rimasto in silenzio davanti alle parole di Vittorio Sgarbi. Quando quest’ultimo l’ha preso in giro per la sua abitudine di mettere lo smalto Federico Lucia ha condiviso sui social network uno sfogo contro il critico d’arte, chiedendo ai suoi follower il motivo per il quale viene continuamente attaccato da Sgarbi.