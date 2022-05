Sgarbi e Mughini, nuova rissa al Costanzo Show con caduta: il retroscena

È TvBlog a lanciare l’indiscrezione bomba: a quanto pare, sembra che Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi siano di nuovo tornati a darsele di santa ragione. Sulle pagine online del sito leggiamo di una vera e propria rissa dai tratti clamorosi scoppiata nella cornice del Maurizio Costanzo Show. Ecco, dunque, tutto quello che sarebbe accaduto in base alle anticipazioni di Massimo Falcioni.

Il fattaccio è avvenuto nel corso della registrazione della nuova puntata del talk show di Maurizio Costanzo, che verrà trasmessa mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5. Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, stando alle informazioni apparse in rete, si sarebbero scontrati in modo particolarmente acceso sul tema della guerra in Russia.

Non è dato sapere quale fosse esattamente l’oggetto della contesa. Ovviamente si sta parlando di un argomento particolarmente delicato, che da ormai due mesi tiene banco in televisione e che ha già scatenato infinite polemiche e accesi dibattiti. Se le premesse non promettono nulla di buono, è chiaro che mettere sul piatto due pesi massimi come Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a discutere di un tema del genere corrisponde praticamente a gettare benzina sul fuoco.

Per il momento, in ogni caso, si parla di un confronto assurdo, dove fra i due sarebbero volati veri e propri spintoni. Ma c’è di più. I presenti avrebbero assistito persino ad una caduta a terra di Vittorio Sgarbi.

Resta ora il dubbio se, alla luce dei fatti, questo scontro verrà effettivamente mandato in onda o se la rete deciderà di glissare e tagliare tutto. Si tratta di un dilemma non da poco: trasmettere un siparietto gustoso a favore di share oppure far finta non sia accaduto nulla per non scadere nel trash?

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini si sono già picchiati in tv: i precedenti

Non è certo questa la prima volta che i due commentatori vengono alle mani in televisione. I telespettatori ricorderanno di certo l’alterco avvenuto fra i due nel 2019, a Stasera Italia, di fronte agli occhi della terza incomoda Maria Giovanna Maglie.

In quell’occasione, Mughini e Sgarbi si insultarono a vicenda per una divergenza di opinioni sulla scottante vicenda dei fondi russi alla Lega di Matteo Salvini. A ristabilire l’ordine fu un assistente di studio, che si fiondò su Mughini prima che il commentatore sportivo facesse seriamente male a Sgarbi (e viceversa).