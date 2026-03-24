Sfondone di Paola Caruso, la frase del Duce detta con orgoglio: la reazione di Alessandra Mussolini

Sfondone di Paola Caruso al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha scandito un motto di Benito Mussolini con particolare enfasi, venendo maternamente ripresa da Alessandra, la nipote del Duce, anche lei concorrente del reality più spiato d’Italia. L’ex europarlamentare ha tentato di salvare il salvabile, facendo intendere alla Bonas di Avanti un altro! che simili espressioni sarebbe opportuno non pronunciarle. Anche perché Caruso, a quanto pare, pensava di aver detto un’espressione da “dura”. E infatti l’ha esternata con una punta di orgoglio.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso e la frase del Duce: Alessandra Mussolini corre ai ripari

“Mussolini“, ha detto ad alta voce Paola, richiamando l’attenzione di Alessandra. Poi ecco la citazione spinosa: “Molti nemici, molto onore!”. Si tratta di una frase fascista tra le più famose del Duce. La nipote di quest’ultimo, avendo intuito la situazione, ha immediatamente abbracciato la Caruso, per poi mormorarle di “non dirlo più”. Ma la showgirl, non avendo chiaramente capito l’antifona, ha rilanciato con una disarmante ingenuità: “Perché? È una cosa bella. È una frase che si dice”.

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La Mussolini non ha smesso di abbracciarla e di cercare di cambiare argomento, conscia che simili uscite non fanno altro che innescare tempeste mediatiche non positive nei confronti di chi le scandisce. Resta ora da capire come agirà il reality show. Ci sono diverse ipotesi: nel corso della diretta in prime time su Canale 5, Ilary Blasi potrebbe ufficialmente ammonire la concorrente; in alternativa il tema potrebbe essere ignorato, aspettando che si sgonfi da sé; la terza opzione, la più remota, è la squalifica.

Quasi impossibile comunque che si decida di buttare fuori dai giochi la Caruso. Quasi certamente, ai tempi in cui il programma era nelle mani di Alfonso Signorini, la vicenda sarebbe stata oggetto di una ramanzina salata che avrebbe potuto anche culminare con un’eliminazione. La conduttrice romana, invece, è una persona molto più morbida nel valutare determinati casi. Ed è per questo che è alquanto improbabile che alla gieffina vip venga fatto uno “sciampo”.

C’è anche da dire che, per mettere un po’ di pepe alla trasmissione, che sul fronte ascolti sta annaspando in maniera molto preoccupante, il caso potrebbe essere messo sotto la luce dei riflettori, Insomma, che sia alimentato con proposito dalle polemiche per tentare di creare una dinamica che potrebbe indignare e, quindi, dividere il pubblico. Ossia incuriosirlo. Non resta che attendere e vedere come sarà trattato l’episodio.